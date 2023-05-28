服務犬陪伴殘障主人讀完大學 校長親頒畢業證書給牠 全校歡呼場面感人(有片)

校長奈爾(Joseph Nyre)右手把畢業證書交給馬里亞尼，左手竟同時頒發另一份畢業證書給賈斯汀，令馬里亞尼又驚又喜。賈斯汀看來不知道發生甚麼事，只顧嗅聞校長手上的畢業證書，又轉頭看看女主人，馬里亞尼示意可拿取，賈斯汀才將屬於牠的畢業證書咬住，校長興奮得振臂高呼，全校師生也掌聲雷動。

傳媒報道，該大學本月24日舉行畢業典禮，殘障女生馬里亞尼(Grace Mariani)以優異成績獲得教育學學士學位，她坐著電動輪椅上台領取畢業證書時，服務犬賈斯汀(Justin)緊緊跟隨。

美國新澤西州西頓霍爾大學(Seton Hall University)近日的畢業典禮出現感動一幕，校長特別頒授畢業證書給一隻陪伴殘障女主人完成學業的服務犬，全校熱烈歡呼，向牠致敬。

網民：狗狗無私奉獻

影片在社交網瘋傳，引發熱議。有網友直指賈斯汀獲頒畢業證書是應得的獎勵，因狗狗是無私奉獻。不少人形容這是感動時刻，「是大愛」，令人看到落淚。有人則打趣說，「你的狗狗比我家裡的醒目很多」。

報道指，賈斯汀今年6歲，是拉布拉多和金毛尋回犬混種，懂得超過45項指令。牠陪伴女主人參與大學所有課程和活動，並在日常生活中給主人多方面協助。