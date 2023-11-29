朝宣稱衛星拍到美軍基地白宮 金正恩滿意 韓質疑效率奇高

北韓指軍事偵察衛星傳回最新圖片，拍攝到美國白宮、五角大樓等設施，並稱領袖金正恩已收到相關衛星圖，表示極為滿意和高度評價，但平壤至昨天尚未公開有關圖像。有南韓傳媒指北韓衛星投入運作速度較正常快，質疑衛星圖的質素。
北韓官方朝中社報道，偵察衛星運作正常，早於上周六已拍攝到意大利羅馬圖像，本月27日上午再拍到關島美軍安德森空軍基地，晚上拍下美國弗吉尼亞州的諾福克海軍基地及紐坡特紐斯造船廠，並捕捉到4艘美國海軍核動力航母，以及1艘英國航母；到深夜再拍到位於華盛頓的白宮和五角大樓。國家航空航天技術總局在周一上午和昨天凌晨，向金正恩匯報情況。
拍到4艘美國海軍核動力航母
北韓上周二利用「千里馬1型」運載火箭，發射「萬里鏡1號」偵察衛星，並宣布成功進入軌道。朝中社早前報道，衛星亦拍到美軍的夏威夷珍珠港基地、南韓首爾、停泊在釜山港的美軍卡爾文森號航空母艦，以及多個有美軍基地的南韓城市。
韓媒質疑北韓衛星圖質素，指平壤宣稱的衛星拍攝時間及位置，雖跟美韓推測的軌道相若，但指衛星通常在發射後幾個月才開始運作，北韓衛星卻罕見地僅需約一周。有專家認為，平壤可能縮短了穩定衛星的部分工序以加快應用，估計圖像清晰度不高。
北韓強調發射衛星屬合法自衛
美國和南韓譴責北韓發射衛星，違反聯合國安理會禁止使用任何彈道技術的決議。安理會周一開會討論，北韓駐聯合國大使金星強調面對美國的核武器威脅，北韓發射衛星是合法自衛。美國駐聯合國代表格林菲爾德反對北韓聲稱屬防禦行動的說法，並指美國與盟友的軍演是例行和防衛性，亦有提前公布，重申華府提出在不設前提下與北韓對話。