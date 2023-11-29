朝宣稱衛星拍到美軍基地白宮 金正恩滿意 韓質疑效率奇高

北韓指軍事偵察衛星傳回最新圖片，拍攝到美國白宮、五角大樓等設施，並稱領袖金正恩已收到相關衛星圖，表示極為滿意和高度評價，但平壤至昨天尚未公開有關圖像。有南韓傳媒指北韓衛星投入運作速度較正常快，質疑衛星圖的質素。

北韓官方朝中社報道，偵察衛星運作正常，早於上周六已拍攝到意大利羅馬圖像，本月27日上午再拍到關島美軍安德森空軍基地，晚上拍下美國弗吉尼亞州的諾福克海軍基地及紐坡特紐斯造船廠，並捕捉到4艘美國海軍核動力航母，以及1艘英國航母；到深夜再拍到位於華盛頓的白宮和五角大樓。國家航空航天技術總局在周一上午和昨天凌晨，向金正恩匯報情況。