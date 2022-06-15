朝隨時核試 韓外長促華勸阻

近日北韓即將核試的消息不絕於耳，南韓外長朴振周一到訪華盛頓與美國國務卿布林肯會面時稱，北韓已完成核試的準備工作，目前只等待領導層一聲令下。若北韓恢復核試，將是2017年以來首次，朴振指北韓正處於被國際孤立或開放對話的十字路口，呼籲中國勸阻北韓。

朴振與布林肯會晤後表示︰「北韓已做好核試準備，我認為只在等待政治決定」，強調「若北韓再次核試，只會強化我們的威懾力及國際制裁」，促北韓改變想法、做正確決定。朴振並稱韓美已就盡早重啟「延伸威懾戰略磋商」(EDSCG)達成共識。該機制於2016年啟動，涉及討論在南韓動用美軍戰略武器，但18年隨美朝峰會舉行暫停。朴振同時表明韓方願無條件與北韓對話，呼籲朝方重返對話軌道，期望中國發揮積極作用。

布林肯則稱對與北韓對話持開放態度，但批評北韓無視有關呼籲，指美方將與日韓等盟友調整短及長期的軍事部署，並稱將繼續制裁協助北韓導彈及核計劃的中國與俄羅斯個人及實體。南韓國防部消息稱，韓、美、日本及澳洲將於8月初在夏威夷海域舉行「太平洋龍」(Pacific Dragon)聯合軍演，提升探測及追蹤北韓彈道導彈的能力，五眼聯盟成員國之一的加拿大也很可能參加。

