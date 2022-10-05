朝鮮半島局勢｜導彈墜地嚇驚江陵市民以為開戰 有人不敢睡覺

南韓與美國聯合軍演向東海發射導彈，回應北韓昨射彈道導彈越過日本上空，但卻引起沿海城市江陵的居民恐慌。事發在周二深夜，南韓軍方發射1枚「玄武2C」彈道導彈，卻因偏離飛行軌道不足1分鐘後墜落基地範圍內，產生巨大發光和震動，居民紛紛打緊急求救電話，而軍方在事發後7小時才承認事件，傳媒也沒有即時報道，令網上出現不少傳言。基地附近居民Kim Hee-soo說，「突然聽到一聲巨響，我想一定有事發生。之後望向以往也曾發射玄武導彈的的地區，見到火光、濃煙，一片混亂」。Kim將有關短片上載社交網後，一夜間瘋傳，有人留言稱，「我以為打仗了。」另一人說，感到房屋搖動，也有人稱以為屋後山泥傾瀉，急急離開住所。

有居民表示，聽到爆炸聲後，因為過於擔心無法入睡，另有人以為是發生墜機事件。43歲的Kim稱，基地過往也有射導彈，包括6月時美韓日間軍演，以回應北韓另一次試射，「但在這裡出生和成長那麼多年，從未發生過像今次的事件，令我感到緊張，希望當局可以事先通知會有軍演」。

