朝鮮半島局勢｜導彈墜地嚇驚江陵市民以為開戰 有人不敢睡覺

An explosion near Gangneung last night caused a social media storm in South Korea. Zero media reports or emergency alerts, raising suspicions of a cover up, a jet crash, or a missile launch.— Raphael Rashid (@koryodynasty) October 5, 2022
It turns out it was the latter, gone very wrong.pic.twitter.com/AjT6dHPcYL
南韓與美國聯合軍演向東海發射導彈，回應北韓昨射彈道導彈越過日本上空，但卻引起沿海城市江陵的居民恐慌。事發在周二深夜，南韓軍方發射1枚「玄武2C」彈道導彈，卻因偏離飛行軌道不足1分鐘後墜落基地範圍內，產生巨大發光和震動，居民紛紛打緊急求救電話，而軍方在事發後7小時才承認事件，傳媒也沒有即時報道，令網上出現不少傳言。基地附近居民Kim Hee-soo說，「突然聽到一聲巨響，我想一定有事發生。之後望向以往也曾發射玄武導彈的的地區，見到火光、濃煙，一片混亂」。Kim將有關短片上載社交網後，一夜間瘋傳，有人留言稱，「我以為打仗了。」另一人說，感到房屋搖動，也有人稱以為屋後山泥傾瀉，急急離開住所。
有居民表示，聽到爆炸聲後，因為過於擔心無法入睡，另有人以為是發生墜機事件。43歲的Kim稱，基地過往也有射導彈，包括6月時美韓日間軍演，以回應北韓另一次試射，「但在這裡出生和成長那麼多年，從未發生過像今次的事件，令我感到緊張，希望當局可以事先通知會有軍演」。
朝鮮半島局勢｜南韓軍方道歉
南韓軍方對事件為民眾帶來恐慌，以及沒有適時處理，向公眾道歉，並指那枚墜地玄武2C導彈雖攜有彈頭，但並無爆炸，事件中無人受傷。現場冒出火光因為火箭推進器著火。南韓傳媒稱，這是地對地導彈玄武2C自2017年部署以來，首次發射失敗。同類型的玄武2A在2017年9月實彈演習中，發射後墜落海中。