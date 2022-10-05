朝鮮半島局勢︱日國會一致通過強烈譴責北韓　政府為錯誤發送警報致歉

北韓繼續試射導彈，日本眾議院在今日（5日）的全體會議上，通過一項譴責北韓的動議。另外日本傳媒就報道，防衛省官員指出，若導彈威脅到日本本土，美國可以將其擊落以協助日本防衛。而日本內閣官房長官松野博一在今日的記者會上，就政府向東京都外島發出警報一事道歉。

日本眾議院今日一致通過對北韓的譴責動議，動議指北韓一再發射導彈，是對國際社會的嚴重挑戰，並指有關行為絕對不能接受。要求北韓停止有關的挑釁行為，並中止有關核彈及彈導導彈的開發計劃。首相岸田文雄在國會表示，政府在北韓發射導彈之後，已採取一切可能的方法應對危機，又指要確保日本的安全，有必要提升國家的防衛能力。

防衛省指可擊落往美國導彈

日本傳媒就報道，日本防衛省判斷飛彈不會跌入日本的領土上，故未有將其擊落，但是若有關導彈對美國國土包括關島及夏威夷造成威脅，日本可以按安保條約行使集體自衛權將其擊落。防衛省又透露，美國的衞星在導彈發射的初期已經會向防衛省提供警戒的情報，而日本航空自衛隊的雷達及神盾級艦艇會追蹤飛彈的方向。

另外，內閣官房長官松野博一在例行記者會上，就昨日（4日）政府向東京都的外島，發出有關警報一事致歉。松野表示系統出現故障，以至在東京都的外島都收到有關的警報。對於造成包括小笠原群島及伊豆群島的外島，共9個町村的居民憂心及受驚而致歉。