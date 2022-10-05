朝鮮半島局勢｜日韓美聯合演習回應北韓挑釁 (有片)

北韓昨日再次發射彈道導彈，是10日內第5次，導彈更飛越日本領空，是5年來首次。美韓兩軍舉行聯合攻擊編隊飛行和地對地導彈聯合射擊，各發射2枚陸軍戰術彈道導彈。駐日美軍亦與日本自衛隊進行聯合演練，共派出12架戰機在九州以西空域進行戰術訓練。另外，日本首相岸田文雄與美國總統拜登通電話，兩人發表聯合聲明，強烈譴責北韓的舉動。

在北韓發射彈道導彈更飛越日本領空後，日本和南韓分別與美國，舉行聯合演習回應。美韓兩軍舉行聯合攻擊編隊飛行和地對地導彈聯合射擊，各發射2枚陸軍戰術彈道導彈，準確命中東部海域目標，顯示遏制北韓挑釁的聯合作戰能力。南韓聯合參謀本部強調，韓美兩軍保持常備不懈的監視狀態，有十足的把握打擊北韓挑釁，取得壓倒性勝利。

南韓軍方同時發射1枚「玄武-2」彈道導彈，但升空不久偏離正常飛行軌道，在發射基地墜落，無人員傷亡報告，軍方正調查發射失敗原因。網上有片段流傳，事故發生期間產生的強光和巨響，一度引起附近江原道江陵地區居民恐慌。