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國際
2024-05-28 12:39:00

朝鮮半島｜不滿南韓宣傳氣球飄揚　北韓揚言邊境潑屎水報復

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不滿南韓宣傳氣球飄揚，北韓揚言邊境潑屎水報復。(網上圖片)

不滿南韓宣傳氣球飄揚，北韓揚言邊境潑屎水報復。(網上圖片)

南韓多年來時有民眾或脫北者等活動人士，利用氣球向北韓境內發送傳單。北韓指控，南韓近日不斷在邊境上空飄「宣傳氣球」和各種垃圾，認為帶有統戰軍事目的，是危險的侵犯主權挑釁行為，揚言要在邊境潑灑糞水回應。

北韓官媒《朝中社》周一(26)發表國防部副相金剛日以「將以強大的自衛力守護國家主權和安全利益」為題的文章，指控南韓近期在邊境地區大量散布「宣傳氣球」和各種垃圾，從事「卑鄙的心理謀略行動」。金剛日表示，最高軍事領導部24日已指示軍隊對敵人挑釁性的侵犯軍事主權行為予以「攻勢性回應」，並將對邊境地區頻繁的宣傳氣球和垃圾散布行為進行「對等報復」。他揚言：「大量的廢紙和糞水很快就會抵達南韓邊境，南韓將親身體驗清理這些東西需要花費多大力氣。」

金剛日：北韓絕不對海上主權持續受侵犯視而不見。(資料圖片)

金剛日：北韓絕不對海上主權持續受侵犯視而不見。(資料圖片)

金剛日：北韓絕不對海上主權持續受侵犯視而不見

金剛日還警告，南韓海軍和海洋警察的各種艦艇，以機動巡邏等藉口頻繁侵犯北韓海上邊境，這種侵犯行為將導致危險後果。他表示，北韓從未越過南韓所謂的「北方界線」(NLL)，絕不能對海上主權持續受到侵犯視而不見，並正式警告可能會在任何時候在水面或水下行使自衛權，暗示可能採取軍事挑釁行動。他補充說明，如果未來海上發生任何事件，一切責任將完全由無視北韓警告並侵犯北韓海上主權的南韓承擔。

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