朝鮮半島｜不滿南韓宣傳氣球飄揚　北韓揚言邊境潑屎水報復

南韓多年來時有民眾或脫北者等活動人士，利用氣球向北韓境內發送傳單。北韓指控，南韓近日不斷在邊境上空飄「宣傳氣球」和各種垃圾，認為帶有統戰軍事目的，是危險的侵犯主權挑釁行為，揚言要在邊境潑灑糞水回應。

北韓官媒《朝中社》周一(26日)發表國防部副相金剛日以「將以強大的自衛力守護國家主權和安全利益」為題的文章，指控南韓近期在邊境地區大量散布「宣傳氣球」和各種垃圾，從事「卑鄙的心理謀略行動」。金剛日表示，最高軍事領導部24日已指示軍隊對敵人挑釁性的侵犯軍事主權行為予以「攻勢性回應」，並將對邊境地區頻繁的宣傳氣球和垃圾散布行為進行「對等報復」。他揚言：「大量的廢紙和糞水很快就會抵達南韓邊境，南韓將親身體驗清理這些東西需要花費多大力氣。」