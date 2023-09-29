朝鮮半島｜傳日本將派高官訪北韓　為岸田文雄與金正恩會面做準備

日本據報將會在今年稍後時候，派遣高級政府官員到北韓，商討兩國領袖會面的可能。而傳媒表示，日本政府在今年初已至少兩次與北韓在東南亞的官員進行秘密接觸。

日本《朝日新聞》報道，多個與日本及北韓相關的消息來源表示，日本政府在今年3月及5月，至少兩次與在東南亞的北韓勞動黨相關人士，就有關解決北韓綁架日本人的問題進行討論，並計劃在今年的秋季，派出政府的高級官員到平壤，尋找岸田文雄與金正恩會面的可能性。