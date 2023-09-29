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國際
2023-09-29 14:24:01

朝鮮半島｜傳日本將派高官訪北韓　為岸田文雄與金正恩會面做準備

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北韓與日本或將舉行高層交流。(網上圖片)

北韓與日本或將舉行高層交流。(網上圖片)

日本據報將會在今年稍後時候，派遣高級政府官員到北韓，商討兩國領袖會面的可能。而傳媒表示，日本政府在今年初已至少兩次與北韓在東南亞的官員進行秘密接觸。

日本《朝日新聞》報道，多個與日本及北韓相關的消息來源表示，日本政府在今年3月及5月，至少兩次與在東南亞的北韓勞動黨相關人士，就有關解決北韓綁架日本人的問題進行討論，並計劃在今年的秋季，派出政府的高級官員到平壤，尋找岸田文雄與金正恩會面的可能性。

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日本首相岸田文雄。(路透社) 北韓領袖金正恩。(路透社)

報道稱日本政府希望可以將過去被綁架到北韓的日本人，盡快全部帶回國，而北韓堅持有關的問題已經解決。而兩國也因為俄烏戰爭，令實現兩國領導人會面的討論陷於低滯。報道表示，日本與北韓的人員的兩次會面都選擇在同一個東南亞的城市進行，並且只有少數人參與及不公開。報道指，兩國代表進行了廣泛的討論，北韓方面亦表現出有意與日本進行對話。

日本承認有與北韓接觸

《朝日新聞》又向首相官邸的消息人士查詢，承認兩國在春季有進行秘密接觸。並表示日本政府派出了代表與北韓勞動黨相關人士接觸，並了解一些北韓內部情況，並相信有關人士是可與金正恩密切接觸的黨高層人員。報道指，日本計劃秋季派出高層官員到平壤，並希望實現岸田文雄出訪北韓進行領導人會談。

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