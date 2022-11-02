朝鮮半島｜北韓今早發射至少10枚彈道導彈　南韓東部鬱陵島發空襲警報

南韓軍方表示，北韓早上再向東部海域發射至少10枚短程彈道導彈，其中1枚向南韓東部的鬱陵島方向飛行，當局首次向鬱陵島發出空襲警報。今次是南韓總統尹錫悅上任以來第15次發射導彈，尹錫悅緊急召開國家安全會議。日本指，相信導彈落入日本專屬經濟區外。

《韓聯社》引述南韓聯合參謀本部報道，北韓早上再向東部海域發射3枚短程彈道導彈，其中1枚向南韓東部的鬱陵島方向飛行，之後落入鬱陵島以東約57公里的公海範圍，當局向鬱陵島發出空襲警報，當局正在分析範圍、高度和速度等規格。

當局首次向鬱陵島發出空襲警報，當地官員指，有部分職員及居民緊急撤離到地下室。鬱陵地區暫無彈道導彈受損報告。總統尹錫悅下令召開國家安全委員會和國家安全委員會緊急會議。

日本亦表示，偵測到北韓發射彈道導彈。 美國和南韓周一起進行一連5日的空中聯合演習。日本共同社報道，偵測到北韓發射彈道導彈，看來落在日本專屬經濟區外。