朝鮮半島｜北韓今晨發射導彈空中爆炸 疑試射高音速導彈失敗

北韓周三(26日)清晨向東海發射型號不明的彈道導彈，南韓軍方表示，這枚導彈在飛行途中爆炸，推測為高音速導彈試射失敗。日本表示已透過駐北京大使館，向北韓提出嚴重抗議並強烈譴責。
南韓合同參謀本部表示，北韓清晨5時30分從平壤一帶向東海上空發射一枚型號不明的彈道導彈，但據監測應是發射失敗，南韓與美國情報當局正進一步分析相關數據。
朝鮮半島｜北韓導彈出甚麼問題？
參謀本部指出，這枚導彈飛行約250公里後在空中爆炸，碎片落入日本專屬經濟區(EEZ)外海域，南韓軍方推測這次應為北韓新型高音速導彈試射。
這次導彈發射時，鄰近兩韓邊境地區都可觀測到比一般發射時更明顯的煙霧。南韓當局指出，這可能代表燃料燃燒不完全，不排除引擎出現問題。
日本內閣官房長官林芳正中午回應表示，日本已透過駐北京大使館，向北韓提出嚴重抗議並強烈譴責。林芳正說，北韓的核武及彈道導彈研發行動，威脅到日本及國際社會的和平與安全，絕對無法容許。他強調，日本政府持續跟美國與南韓緊密合作的同時，也努力蒐集並分析必要情報，盡全力做好警戒及監視工作。
朝鮮半島｜北韓曾宣布成功試射高音速導彈
韓聯社報道，北韓今年1月以及4月曾公布成功試射固體燃料推動的新型中長程高音速彈道導彈。高音速導彈在下降階段時速度可達到音速5倍，難以透過已有的防禦網攔截。北韓企圖藉此突破南韓與美國合作構建的防禦網。
朝鮮半島｜平壤針對南韓的綜合型挑釁行動
這次也是北韓繼5月30日以來，相隔約一個月再發射彈道導彈，加上前兩天連續向南韓發放垃圾氣球，除測試新型導彈外，也可能是一次針對南韓的綜合型挑釁行動。
北韓本月24、25日連續向南韓發放帶有垃圾、人糞等的氣球。南韓軍方周三表示，25日北韓發送的250個氣球中，約有100多個落在京畿道北部以及首都首爾，大部分與24日發現的氣球一樣裝有碎紙，未發現有害物質。