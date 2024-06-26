朝鮮半島｜北韓今晨發射導彈空中爆炸 疑試射高音速導彈失敗

南韓合同參謀本部表示，北韓清晨5時30分從平壤一帶向東海上空發射一枚型號不明的彈道導彈，但據監測應是發射失敗，南韓與美國情報當局正進一步分析相關數據。

北韓周三(26日)清晨向東海發射型號不明的彈道導彈，南韓軍方表示，這枚導彈在飛行途中爆炸，推測為高音速導彈試射失敗。日本表示已透過駐北京大使館，向北韓提出嚴重抗議並強烈譴責。

這次導彈發射時，鄰近兩韓邊境地區都可觀測到比一般發射時更明顯的煙霧。南韓當局指出，這可能代表燃料燃燒不完全，不排除引擎出現問題。

日本內閣官房長官林芳正中午回應表示，日本已透過駐北京大使館，向北韓提出嚴重抗議並強烈譴責。林芳正說，北韓的核武及彈道導彈研發行動，威脅到日本及國際社會的和平與安全，絕對無法容許。他強調，日本政府持續跟美國與南韓緊密合作的同時，也努力蒐集並分析必要情報，盡全力做好警戒及監視工作。