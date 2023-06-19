朝鮮半島｜北韓勞動黨指上月發射軍用偵察衛星失敗是「最嚴重挫敗」

北韓勞動黨上周六(17日)舉行一連三日的第八屆中央委員會第八次全體會議，北韓領袖金正恩亦有出席。中央委員會政治局發表報告，提及上月底發射軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」失敗，形容是最嚴重的錯誤。報告指，發射軍事偵察衛星是北韓宇宙開發領域的重大戰略工作，對武裝力量的發展前景和戰鬥準備方面有極其重大意義，嚴厲批評負責推進發射準備工作的幹部態度不負責任，要求有關部門幹部和科學家銘記重大使命感，徹底分析發射失敗的原因，盡快成功發射軍事偵察衛星，從而提升人民軍偵察情報能力。

北韓官方《朝中社》報道，北韓勞動黨指上月底發射運載軍事偵察衛星火箭失敗是「最嚴重挫敗」，下令有關人員進行分析，準備在近期再次發射。

北韓勞動黨：與反美國家進一步加強團結

報告亦評估朝鮮半島局勢，談及作出軍事技術和政治外交應對的迫切性，認為北韓抗衡敵人加劇軍事緊張活動，要及時而強力地實施壓倒性而進攻性的應對措施。至於國際軍事政治形勢，報告提出與反美國家進一步加強團結，更積極開展對外活動。

北韓5月31日發射搭載軍事偵察衛星的「千里馬1型」火箭，但在分離第二節火箭時點火失敗，而墜入南韓全羅北道於靑島以西200多公里海域。南韓軍方相隔15天，上周四(15日)晚打撈到北韓部分火箭殘骸，殘骸是圓筒狀物體，長15米、直徑約2.5米，印有「天馬」的韓文字樣，估計是第二節火箭箭體，已送往國防部科學研究部門進行分析，南韓軍方將持續搜索其餘殘骸。