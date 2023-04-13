朝鮮半島｜北韓向東部海域發射彈道導彈　北海道一度發避難警報(有片)

南韓聯合參謀本部表示，北韓早上向東部海域發射彈道導彈，軍方正在分析導彈型號、飛行距離等具體參數。今次是北韓今年的第9次發射彈道導彈。日本政府一度向北海道發出警報，呼籲民眾立即到室內暫避。

日本傳媒報道，指防衛省偵測到北韓於當地今晨7時27分前，發射至少一枚疑似彈道導彈，飛行時間逾40分鐘，推斷屬中程或長程導彈，或已落入日本專屬經濟區外。日本防衛大臣濱田靖一表示，飛彈有機會是洲際彈導導彈級別，但並未落入日本專屬經濟區。

今次是北韓在上月27日發射短程彈道導彈之後，相隔17日後再次發射彈道導彈，亦是今年第九次發射飛彈。北韓自本月7日起，未有再接聽南韓通過韓朝聯絡辦公室及軍方通信線路撥打的電話。