朝鮮半島｜北韓宣布停放「糞便氣球」 仁川機場曾3度暫停升降(更新)

南韓聯合參謀本部表示，北韓自5月28日以來已施放約900個氣球。南韓安全保障會議昨日揚言，就北韓的「低級挑釁」，決定著手採取北韓「承受不起」的嚴厲措施。就在南韓揚言反擊後，北韓突然宣布暫停空投氣球。
首爾仁川國際機場表示，垃圾氣球導致機場跑道三度暫停航班升降，其中在周六晚上10時許，因回收落在機場跑道安全區域的垃圾氣球，航班暫停升降近1小時，周日早上的6時許及7時許，因跑道上空出現垃圾氣球，需分別停用跑道20分鐘及17分鐘，在清理垃圾氣球後恢復客機升降，事件導致部分航班延誤，但未有航班取消。
連日放逾3500個氣球15噸垃圾
南韓聯合參謀本部昨日表示，北韓自5月28日以來已施放約900個氣球。氣球內發現有「煙蒂、廢紙、布片和塑膠等垃圾」，「沒有發現有害物質」。韓國安全保障會議同日召開會議，商討回應北韓近期一系列挑釁舉動的措施，擬恢復兩韓邊境廣播喇叭，展開對北韓的大聲公喊話。南北韓元首2018年舉行峰會，並簽署《板門店宣言》，南韓拆除邊境已設置55年的廣播喇叭，以示雙方關係回暖。
北韓警告倘南韓再空飄傳單 將投放再多百倍垃圾
不過，北韓方面稍早突然宣布，暫停對韓空投垃圾氣球，北韓官媒《朝中社》報道，北韓國防省副相金剛日表示，5月28日夜間至6月2日凌晨，朝方用逾3,500個各種氣球，向南韓邊境附近和首都圈地區空投了15噸垃圾。這是針對南韓對朝鮮空飄傳單最徹底的反制。倘若韓方再次對朝空飄傳單，將以牙還牙，投放多於近日百倍的垃圾和污穢物。