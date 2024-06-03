朝鮮半島｜北韓宣布停放「糞便氣球」 仁川機場曾3度暫停升降(更新)

南韓聯合參謀本部表示，北韓自5月28日以來已施放約900個氣球。南韓安全保障會議昨日揚言，就北韓的「低級挑釁」，決定著手採取北韓「承受不起」的嚴厲措施。就在南韓揚言反擊後，北韓突然宣布暫停空投氣球。

首爾仁川國際機場表示，垃圾氣球導致機場跑道三度暫停航班升降，其中在周六晚上10時許，因回收落在機場跑道安全區域的垃圾氣球，航班暫停升降近1小時，周日早上的6時許及7時許，因跑道上空出現垃圾氣球，需分別停用跑道20分鐘及17分鐘，在清理垃圾氣球後恢復客機升降，事件導致部分航班延誤，但未有航班取消。