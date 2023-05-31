朝鮮半島｜北韓射衛星首爾發警報引起民眾恐慌　官員斥過度反應

北韓今早清晨6時29分發射衛星，南韓、日本和美國認為是測試洲際導彈技術，北韓其後承認發射失敗。事件觸發首爾市在6時32分響起緊急警報聲，並於6時41分透過手機發出緊急訊息，警告「市民準備疏散，讓兒童和長者首先撤離」，但卻無說疏散到哪裡。約20分鐘後，於7時03分，內政部才發出訊息澄清，指之前的警報訊息是「錯誤發出」；但首爾市於7時25分才解除警報，稱「市民可回復正常生活」。總統尹錫悅政府的官員向傳媒稱，首爾市過度反應，北韓發射物的射程越過黃海，完全與首爾和其周邊地區無關。

北韓射衛星｜首爾市民：我很恐慌 有人收拾行李準備疏散

不少受訪市民說聽到手機發出緊急警報聲後感到恐慌，有人立即抓起車匙和開始執拾緊急逃生包。33歲、育有9個月大孩子的母親Lee Juyeon稱，「我很恐慌，緊急熱線911因繁忙打不通，上網速度又慢。」在不知發生甚麼事下，她抱著寶寶準備到地下室暫避。但其後看見新聞稱警報與北韓發射飛行器有關，而且射向較遠的南面，並不接近首爾，她最終沒有撤離。但她向記者展示朋友的照片，他們在執行李準備離開。另一名市民說，他知道警報出錯，但訊息最起碼要說明疏散到哪裡？

46歲居民金先生說，「收到疏散緊急訊息後立即叫醒孩子，然後另一訊息稱是錯誤發布，我感到不知所措。我上班遲到了，因要安撫不安的孩子。」另一名父親表示，他立即帶著兩名孩子到地下室停車場，對事件感到憤怒，擔心下次警報會帶來狼來了效果，無人會信。南韓最大搜尋網站Naver稱，警報引發大量人湧到網上搜尋資訊造成網絡塞車，其網絡癱瘓約5分鐘。