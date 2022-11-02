朝鮮半島｜北韓射逾100枚炮彈越界 南韓射導彈回應 兩韓首次互射導彈局勢升級

北韓導彈挑釁愈演愈烈，南韓軍方指北韓今晨發射最少17枚彈道導彈等導彈落入東海7小時後，再發射超過100枚炮彈，落入南韓軍事緩衝區。報道指，今晨其中一枚彈道導彈更飛越兩韓海域邊界，在靠近南韓水域墜落，也是兩韓分裂以來，北韓首次向朝鮮半島東部海域北方界線(NLL)以南發射彈道導彈。南韓隨後向北方界線以北的公海，發射3枚空對地導彈反擊北韓越界挑釁。這是南北韓首次互向對方水域射導彈。
朝鮮半島局勢升級｜北韓導彈落點接近南韓領海
韓聯社報道，北韓以往曾向北方界線以南發射海岸炮和火箭彈，但發射彈道導彈是兩韓分裂以來首次。美韓10月31日啟動為期5天的聯合空中演習，超過240架戰機參與，北韓此次很可能以此為藉口射彈。
南韓當局指，北韓當天上午8時51分許從江原道元山一帶向東部海域發射3枚短程彈道導彈，其中1枚落在北方界線以南的東部公海。具體落點為東部海域北方界線以南26公里、束草市以東57公里、鬱陵島西北海域167公里。雖是公海，但鑑於南韓領海寬度從領海基線量起為12海里(約22公里)，落點非常靠近南韓領海。
朝鮮半島局勢升級｜南韓軍方：一枚導彈越界射3彈還擊
北韓射彈後，南韓空軍F15K和KF16戰鬥機發射了3枚空對地導彈，射向北跨過海界的距離，與北韓導彈向南越界的落點位置差不多。韓聯社稱，南韓發射的導彈型號是從遠程空地導彈改進而來的遠程增程型、防區外精確打擊導彈(SLAM-ER)等。南韓聯合參謀部表示，此次射擊展現了堅決反制朝方發射彈道導彈等一切挑釁的決心，以及精確打擊敵人的能力和展示戰備狀態。朝方不顧反復警告不斷挑釁，南韓軍方再次明確警告朝方要對挑釁造成的一切後果負全責。南韓軍方人士解釋，朝軍1枚導彈越界，南韓軍方以三還一回應，體現了南韓堅定的反制決心和能力。
朝鮮半島局勢升級｜北韓首次從多處發射逾10枚導彈 加大攔截難度
報道指，令人關注是包括3枚彈道導彈在內，北韓今日向東西部發射超10枚不同類型的導彈，其中沒有導彈落在西部海域北方界線以南地區。南韓表示，北韓導彈發射時間和地點各不相同，此次是今年以來首次多點發射超10枚不同類型導彈。分析認為，朝方發射不同類型導彈或為加大攔截難度。
朝鮮半島局勢升級｜南韓總統：屬領土侵犯行為
北韓射彈後，南韓總統尹錫悅召開緊急國家安全會議時表示，朝方此舉可謂是領土侵犯行為，並指示有關部門予以嚴厲應對。南韓聯合參謀部也稱，這是朝方導彈自兩韓分裂以來首次墜入北方界線以南的南韓領海附近。這實屬罕見，無法容忍，軍方將堅決予以應對。軍方正分析導彈射程、射高、飛行速度等具體參數，並研討相應的反制措施。
軍方已將戒備態勢上調至第2級，並與國防部啟動聯合危機管理系統。軍方表示，決不對北韓挑釁行為坐視不理，軍方進一步加強監視和戒備態勢，與美方緊密保持合作堅決應對，確保國民生命安全不受朝方挑釁威脅。