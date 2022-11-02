朝鮮半島｜北韓射逾100枚炮彈越界 南韓射導彈回應 兩韓首次互射導彈局勢升級

北韓導彈挑釁愈演愈烈，南韓軍方指北韓今晨發射最少17枚彈道導彈等導彈落入東海7小時後，再發射超過100枚炮彈，落入南韓軍事緩衝區。報道指，今晨其中一枚彈道導彈更飛越兩韓海域邊界，在靠近南韓水域墜落，也是兩韓分裂以來，北韓首次向朝鮮半島東部海域北方界線(NLL)以南發射彈道導彈。南韓隨後向北方界線以北的公海，發射3枚空對地導彈反擊北韓越界挑釁。這是南北韓首次互向對方水域射導彈。

朝鮮半島局勢升級｜北韓導彈落點接近南韓領海

韓聯社報道，北韓以往曾向北方界線以南發射海岸炮和火箭彈，但發射彈道導彈是兩韓分裂以來首次。美韓10月31日啟動為期5天的聯合空中演習，超過240架戰機參與，北韓此次很可能以此為藉口射彈。

南韓當局指，北韓當天上午8時51分許從江原道元山一帶向東部海域發射3枚短程彈道導彈，其中1枚落在北方界線以南的東部公海。具體落點為東部海域北方界線以南26公里、束草市以東57公里、鬱陵島西北海域167公里。雖是公海，但鑑於南韓領海寬度從領海基線量起為12海里(約22公里)，落點非常靠近南韓領海。