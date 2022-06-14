朝鮮半島｜「北韓已準備好隨時核試」南韓外長促中國勸阻

近日北韓即將核試的消息不絕於耳，南韓外長朴振周一到訪華盛頓與美國國務卿布林肯會面時稱，北韓已完成核試的準備工作，目前只等待領導層一聲令下。若北韓恢復核試，將是2017年以來首次，朴振指北韓正處於被國際孤立或開放對話的十字路口，呼籲中國勸阻北韓。

朴振與布林肯會晤後表示︰「北韓已做好核試準備，我認為只在等待政治決定」，強調「若北韓再次核試，只會強化我們的威懾力及國際制裁」，促北韓改變想法、做正確決定。朴振並稱韓美已就儘早重啟「延伸威懾戰略磋商」(EDSCG)達成共識。該機制於2016年啟動，涉及討論在南韓動用美軍戰略武器，但18年隨美朝峰會舉行暫停。朴振同時表明韓方願無條件與北韓對話，呼籲朝方重返對話軌道，期望中國發揮積極作用。

布林肯則稱對與北韓對話持開放態度，但批評北韓無視有關呼籲，指美方將與日韓等盟友調整短及長期的軍事部署，並稱將繼續制裁協助北韓導彈及核計劃的中國及俄羅斯個人及實體。南韓國防部消息稱，韓、美、日本及澳洲將於8月初在夏威夷海域舉行太平洋龍」(Pacific Dragon)聯合軍演，提升探測及追蹤北韓彈道導彈的能力，五眼聯盟成員國之一的加拿大也很可能參加。

楊潔篪會晤沙利文

另外，美國國家安全顧問沙利文周一在盧森堡會晤中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪，路透社指美方向中方表示關注北韓問題。新華社則報道，雙方就中美關係等議題坦誠溝通，同意加強對話、減少誤解誤判。

楊潔篪批評美方執意加大對華全方位遏制打壓，不僅解決不了美國自身問題，反致中美關係陷入十分困難境地，強調在捍衛國家主權和領土完整問題上，中方立場毫不含糊、堅定不移。其中台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響，風險會隨美大搞「以台制華」、台灣當局大搞「倚美謀獨」不斷升高，促美方別有任何誤判及幻想。楊潔篪並就涉疆、涉港、涉藏、南海及人權、宗教等問題闡明中方立場。