朝鮮半島｜北韓據報今早發射彈道導彈　尹錫悅：挑釁將付出代價

南韓軍方指，北韓早上7時許，由首都平壤順安地區，向東發射一枚洲際彈道導彈。導彈以傾斜角度發射，飛行約1,000公里，墜落朝鮮半島東部海域。南韓會加強監測，與美國密切合作，保持全面戒備。南韓總統尹錫悅在出啟程訪問日本前批評北韓挑釁，必將付出代價。他又下令軍方，徹底與美軍進行聯合軍演，做好應對北韓的準備。日本防衛省表示，導彈在當地早上8時許, 落在北海道渡島大島以西約200公里的日本專屬經濟區以外。日本首相岸田文雄指，和平穩定對區內國家非常重要，日本必須與盟友緊密合作。

分析：北韓針對尹錫悅訪日或美韓軍演

北韓於過去的星期日(12日)和星期二(14日)，曾發射2枚潛射戰略巡航飛彈，及在黃海南道長淵郡一帶，發射2枚短程彈道導彈，今日早上是事隔兩日，再次發射彈道導彈，是北韓5日內第三次，亦是今年第6次發射彈道導彈。

南韓《韓聯社》引述分析指出，北韓發射彈道導彈可能是針對尹錫悅今日起，對日本進行為期兩日的訪問，他與日本首相岸田文雄定於今日稍後在東京舉行會談。另有分析指出，北韓的舉動可能是反制韓美本月13日至23日，進行代號為「自由護盾」(Freedom Shield)的年度聯合演習。