朝鮮半島｜北韓昨晚發射2支彈道導彈 分析是針對美軍再有核潛艇訪韓

北韓昨晚再向東海發射2支彈道導彈。(資料圖片)

南韓及日本指北韓昨晚深夜向東部海域發射2枚導彈，導彈落在日本專屬經濟區外。有分析指，北韓一周內三次射導彈，是針對美國再有核潛艇停靠南韓。

南韓聯合參謀本部指，北韓昨晚11時55分，從平壤附近的順安地區發射了一支導彈，5分鐘後再發射另一支導彈，2支導彈飛行約400公里後，落入海中，軍方正分析導彈型號。聯合參謀本部譴責北韓發射導彈，是威脅地區和平及穩定的嚴重挑釁，南韓與美國軍方會緊密合作，加強監察北韓的軍事行動。

日本防衛省亦偵測到北韓發射兩支彈道導彈，導彈飛行高度約100公里，飛行350至400公里後，落入日本專屬經濟區以外海域。日本海上保安廳呼籲在受影響海域的船隻，留意導彈殘骸。