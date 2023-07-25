朝鮮半島｜北韓昨晚發射2支彈道導彈 分析是針對美軍再有核潛艇訪韓

南韓及日本指北韓昨晚深夜向東部海域發射2枚導彈，導彈落在日本專屬經濟區外。有分析指，北韓一周內三次射導彈，是針對美國再有核潛艇停靠南韓。
南韓聯合參謀本部指，北韓昨晚11時55分，從平壤附近的順安地區發射了一支導彈，5分鐘後再發射另一支導彈，2支導彈飛行約400公里後，落入海中，軍方正分析導彈型號。聯合參謀本部譴責北韓發射導彈，是威脅地區和平及穩定的嚴重挑釁，南韓與美國軍方會緊密合作，加強監察北韓的軍事行動。
日本防衛省亦偵測到北韓發射兩支彈道導彈，導彈飛行高度約100公里，飛行350至400公里後，落入日本專屬經濟區以外海域。日本海上保安廳呼籲在受影響海域的船隻，留意導彈殘骸。
一周內第二艘美軍核潛艇訪韓
今次是北韓在不足一星期內，第三次發射導彈，北韓上周三向東部海域發射兩支短程彈道導彈，上周六再向西部海域發射了多支巡航導彈。
有分析相信北韓再次試射導彈，是針對美軍繼戰略核潛艇「肯塔基號」(USS Kentucky)後，核動力潛艇「安納波利斯號」(USS Annapolis)周一(24日)再抵達南韓停靠在濟州海軍基地；同時回應美韓舉行核諮商會議。南韓海軍表示，韓美計劃藉美軍核潛艇訪韓，加強兩國聯合防禦態勢，以應對北韓核威脅，並舉辦交流活動，紀念韓美結盟70周年。