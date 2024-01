未能確定「統一門」是否已拆毀

根據美國星球實驗室Planet Labs PBC的衛星影像,位於平壤的「祖國統一三大憲章紀念塔」(Monument to the Three Charters for NationalReunification)似乎已遭毀壞。從昨天的衛星影像顯示,「統一門」似乎已消失。不過,由於雲層和積雪的關係,很難確定北韓何時拆毀這座紀念塔,估計是在過去幾日被拆除。專門觀察北韓動向的「北韓新聞」(NK News)率先報道這些衛星影像。這座紀念塔高達30公尺,俯瞰一條通往開城市的公路。這座城市鄰近兩韓邊境。