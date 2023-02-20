朝鮮半島｜北韓發射火箭回應美韓軍演　3日內第二次射導彈

朝鮮半島局勢持續緊張，北韓向東部水域發射兩枚彈道導彈，是三日內第二次射導彈，據報落入日本專屬經濟區外。北韓表示，今晨進行多管火箭系統演習，發射了兩炮。

北韓於上星期六(18日)發射「火星-15」洲際彈道導彈後，美國與南韓隨即進行聯合空中軍演，周三亦將舉行聯合兵棋推演。北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正再發聲明，批評美方頻頻利用太平洋作為射擊場，揚言北韓會採取相應行動回應。

南韓聯合參謀本部表示，北韓當地時間今晨7時至7時11分，從平安南道肅川郡，向朝鮮半島東面水域發射至少2枚短程彈道導彈，是今年元旦以來第三次發射導彈。