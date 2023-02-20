朝鮮半島｜北韓發射火箭回應美韓軍演　3日內第二次射導彈

朝鮮半島局勢持續緊張，北韓向東部水域發射兩枚彈道導彈，是三日內第二次射導彈，據報落入日本專屬經濟區外。北韓表示，今晨進行多管火箭系統演習，發射了兩炮。
北韓於上星期六(18日)發射「火星-15」洲際彈道導彈後，美國與南韓隨即進行聯合空中軍演，周三亦將舉行聯合兵棋推演。北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正再發聲明，批評美方頻頻利用太平洋作為射擊場，揚言北韓會採取相應行動回應。
南韓聯合參謀本部表示，北韓當地時間今晨7時至7時11分，從平安南道肅川郡，向朝鮮半島東面水域發射至少2枚短程彈道導彈，是今年元旦以來第三次發射導彈。
日防衛省：料2枚導彈落入日本專屬經濟區外
日本防衛省亦宣布，北韓當地時間今晨6時59分至7時10分，從朝鮮半島西岸附近，向東面發射2枚彈道導彈。首枚最高飛行高度約100公里，飛行距離400公里；第二枚最高飛行高度約50公里，飛行距離350公里，推測均落入日本專屬經濟區外、朝鮮半島東面的日本海。
北韓其後表示，軍方單位今晨7時進行600毫米口徑多管火箭系統射擊演習，向朝鮮半島東面水域的兩輪發射，分別瞄向395公里及337公里外目標，形容這是「超級大型」的火箭發射器，可用作戰術核武襲擊，有能力「癱瘓」敵方機場，有助強化北韓軍方應對美韓空軍的能力。