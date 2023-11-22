熱門搜尋:
許金山 香港足球 的士罷工 MIRROR 柳應廷 YOHO WEST 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 尹光 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-22 10:21:00

朝鮮半島｜北韓稱成功發射軍事偵察衛星　美日韓：威脅挑釁絕對行不通(有片)

分享：
北韓稱成功發射軍事偵察衛星，美日韓：威脅挑釁絕對行不通。(資料圖片)

北韓稱成功發射軍事偵察衛星，美日韓：威脅挑釁絕對行不通。(資料圖片)

北韓宣布成功試射一枚軍事偵察衛星，並指最高領導人金正恩觀摩了這次試射，並向參與發射準備工作的官員、科學家和技術人員表示祝賀。南韓、美國和日本的對朝代表通電話，強調北韓任何威脅和挑釁都絕對行不通。

北韓中央通訊社引述國家航空宇宙技術總局報道，「萬里鏡1號」軍事偵察衛星由新型的「千里馬1型」運載火箭，在昨晚1042分，從西海衛星發射場發射，並正確進入運行軌道。報道又指，北韓發射衛星是加強自衛的合法權利，表明會在短時間內再發射幾枚軍事偵察衛星，以及加強對南韓和北韓軍方感興趣的其他地區的監視能力。這次是北韓今年第三次試射，前兩次在5月和8月進行，但都以失敗告終。

日本防衛省指，北韓在當地昨晚1043分左右，為了發射衛星，從位於西北部東倉里的衛星發射場，向南方發射了一枚彈道導彈。日本沖繩一度響起緊急警報。南韓聯合參謀本部亦通報，北韓從東倉里發射軍事偵察衛星。不過，兩國都表示，仍未能確認衛星是否已進入軌道。

日本沖繩一度響起緊急警報。(X)

日本沖繩一度響起緊急警報。(X)

美日韓強烈譴責北韓發射軍事偵察衛星

南韓、美國和日本的對朝代表通電話，就北韓第三次發射軍事偵察衛星探討應對方案，強調北韓任何威脅和挑釁都絕對行不通，越是發起挑釁，韓美日和國際社會就越要加強對朝合作，北韓的安全和經濟將變得更加脆弱。南韓外交部表示，外交部朝鮮半島和平交涉本部長金健，今早與美國國務院對朝政策特別副代表正朴，及日本外務省亞洲大洋洲局局長鯰博行舉行電話磋商，三方強烈譴責北韓發射軍事偵察衛星，指出北韓比預告的發射時間提前一個多小時進行，對飛機和船舶航行安全構成嚴重威脅，並對此深表憂慮。

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受