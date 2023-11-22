朝鮮半島｜北韓稱成功發射軍事偵察衛星　美日韓：威脅挑釁絕對行不通(有片)

北韓宣布成功試射一枚軍事偵察衛星，並指最高領導人金正恩觀摩了這次試射，並向參與發射準備工作的官員、科學家和技術人員表示祝賀。南韓、美國和日本的對朝代表通電話，強調北韓任何威脅和挑釁都絕對行不通。

北韓中央通訊社引述國家航空宇宙技術總局報道，「萬里鏡1號」軍事偵察衛星由新型的「千里馬1型」運載火箭，在昨晚10時42分，從西海衛星發射場發射，並正確進入運行軌道。報道又指，北韓發射衛星是加強自衛的合法權利，表明會在短時間內再發射幾枚軍事偵察衛星，以及加強對南韓和北韓軍方感興趣的其他地區的監視能力。這次是北韓今年第三次試射，前兩次在5月和8月進行，但都以失敗告終。