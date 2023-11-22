朝鮮半島｜北韓稱成功發射軍事偵察衛星　美日韓：威脅挑釁絕對行不通(有片)

北韓宣布成功試射一枚軍事偵察衛星，並指最高領導人金正恩觀摩了這次試射，並向參與發射準備工作的官員、科學家和技術人員表示祝賀。南韓、美國和日本的對朝代表通電話，強調北韓任何威脅和挑釁都絕對行不通。
北韓中央通訊社引述國家航空宇宙技術總局報道，「萬里鏡1號」軍事偵察衛星由新型的「千里馬1型」運載火箭，在昨晚10時42分，從西海衛星發射場發射，並正確進入運行軌道。報道又指，北韓發射衛星是加強自衛的合法權利，表明會在短時間內再發射幾枚軍事偵察衛星，以及加強對南韓和北韓軍方感興趣的其他地區的監視能力。這次是北韓今年第三次試射，前兩次在5月和8月進行，但都以失敗告終。
日本防衛省指，北韓在當地昨晚10時43分左右，為了發射衛星，從位於西北部東倉里的衛星發射場，向南方發射了一枚彈道導彈。日本沖繩一度響起緊急警報。南韓聯合參謀本部亦通報，北韓從東倉里發射軍事偵察衛星。不過，兩國都表示，仍未能確認衛星是否已進入軌道。
美日韓強烈譴責北韓發射軍事偵察衛星
南韓、美國和日本的對朝代表通電話，就北韓第三次發射軍事偵察衛星探討應對方案，強調北韓任何威脅和挑釁都絕對行不通，越是發起挑釁，韓美日和國際社會就越要加強對朝合作，北韓的安全和經濟將變得更加脆弱。南韓外交部表示，外交部朝鮮半島和平交涉本部長金健，今早與美國國務院對朝政策特別副代表正朴，及日本外務省亞洲大洋洲局局長鯰博行舉行電話磋商，三方強烈譴責北韓發射軍事偵察衛星，指出北韓比預告的發射時間提前一個多小時進行，對飛機和船舶航行安全構成嚴重威脅，並對此深表憂慮。
⚡ URGENT - #Japon : La Corée du Nord lance un missile; Alerte J émise pour la préfecture d'#Okinawa au Japon. #NorthKorea #Japan pic.twitter.com/WFJQeICQWQ— FranceNews24 (@FranceNews24) November 21, 2023