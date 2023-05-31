朝鮮半島｜北韓稱發射火箭發生事故墜入西面海域　日本沖繩一度響起警報(有片)

北韓證實早上發射軍事偵察衛星，期間出現事故，火箭第二節失去動力，墜落朝鮮半島西面海域。朝中社指，北韓專家正分析事故原因，即將再發射。日本及南韓指，北韓發射了彈道導彈，日本一度向沖繩居民發出警報，要求民眾到室內暫避，但其後撤回。

北韓《朝中社》報道，在發射軍事偵察衛星的過程中發生事故，火箭及偵察衛星墜入西海。報道表示，火箭在發射過程中，第二級發生故障，新發動機系統、火箭燃料不穩定，北韓方面將調查今次嚴重事故，並將很快進行第二次發射。

南韓聯合參謀本部表示，北韓在早上6時29分，在東倉里向南面發射懷疑軍事偵察衛星的飛行物，飛行物未有達至預期的落點，就從雷達上消失。正分析是否在空中爆炸或撞毀，同時提高警戒態勢，與美國密切合作。南韓國家安全保障會議召開會議應對。