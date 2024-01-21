朝鮮半島｜北韓聲稱測試水下核武 南韓研判：可能是假消息

北韓近日公布已測試一套「水下核武系統」，南韓總統辦公室官員周日(21日)表示，就分析結果看來，北韓的說法很可能誇大或造假，北韓也未曾開發過小型核反應爐。

韓聯社引述官員報道，南韓當局推測，若北韓說法屬真，測試的應該是某種魚雷，但以核動力推動這種魚雷的可能性非常低，北韓從未開發可適用於直徑1米以下魚雷的小型核反應爐。

南韓：暫無法確定真偽

但官員也表示，在北韓未公開相關照片的情況下，很難確認消息真偽。

朝中社日前發布北韓國防部聲明，稱日本海上自衛隊、美國海軍及南韓海軍本月14日至17日在東海實施的聯合演練嚴重威脅北韓安全，平壤當局因此採取因應措施，就研發中的水下核武系統「海嘯-5-23」(Haeil-5-23)執行重要試驗。