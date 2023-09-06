朝鮮半島｜北韓航班復航後又停過　過去一星期未再有飛機往返

北韓早前傳出，重新開通前往中國及俄羅斯的航班之後，美國傳媒報道，在過去超過一星期，有關的兩條航線已經再沒有航班往返。

美國的美國之聲在今日（6日）報道，北韓的航空公司高麗航空在上月29日開出最後一班前往北京的航班之後，就再沒有下一班飛機從平壤出發，而來往俄羅斯海參崴的航班，也在上月28日之後未有再復航。報道指這是北韓目前僅有的兩條國際航班，因此北韓的國際線航班目前再次陷入中斷的狀況。