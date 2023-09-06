朝鮮半島｜北韓航班復航後又停過　過去一星期未再有飛機往返

北韓早前傳出，重新開通前往中國及俄羅斯的航班之後，美國傳媒報道，在過去超過一星期，有關的兩條航線已經再沒有航班往返。
美國的美國之聲在今日（6日）報道，北韓的航空公司高麗航空在上月29日開出最後一班前往北京的航班之後，就再沒有下一班飛機從平壤出發，而來往俄羅斯海參崴的航班，也在上月28日之後未有再復航。報道指這是北韓目前僅有的兩條國際航班，因此北韓的國際線航班目前再次陷入中斷的狀況。
報道指，在上月22日，北韓平壤順安機場開往中國北京首都機場的航班，在相隔3年7個月來復航，而之後在24、26及29日都仍然有航班往返，外界以為北韓將會維持每星期3班往來北京的航機。不過在過去的一個星期，北京首都機場就再沒有北韓的客機抵達，而在周四（7日）亦沒有預定的航班從北韓出發或抵達。
學者指僅為接載工人及使節回國
至於來往海參崴的航班，在上月25及28日都有運行，不過之後同樣再沒有飛機運行。報道指，當時北韓採用的圖204客機，目前停泊在平壤的機場。外間猜測，北韓最近的復航可能是暫時性，又或是為復航進行試驗。南韓的北韓研究學者就表示：「最近北韓高麗航空的客機復飛，都只是接送在外的工人回國，以及將北韓的外國大使回國的行動有關。目前北韓的觀光需求不高，重啟國際線的航班作用不大。」