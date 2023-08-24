朝鮮半島｜北韓證實第二次發射軍事偵察衛星失敗　10月再發射

北韓《朝中社》報道，北韓國家宇宙開發局凌晨使用「千里馬-1」型新型衛星運載火箭，在平安北道鐵山郡西海衛星發射場進行偵察衛星「萬里鏡1」號第二次發射，但火箭在第三級飛行中，應急爆炸系統發生意外，導致發射失敗。國家宇宙開發局表示，將在短期內查明應急爆炸系統不正常運行的原因，並計劃在10月進行第三次偵察衛星發射。

北韓在凌晨發射軍事偵察衛星，但再次遭挫敗。北韓國家宇宙開發局表示，將在短期內查明應急爆炸系統不正常運行的原因，並計劃在10月進行第三次偵察衛星發射。

日韓均偵測到北韓發射衛星並墜海

南韓軍方說，在當地凌晨3時許，偵測到北韓從西部海岸的東倉里地區，向南發射太空運載火箭，飛越南韓西南外島離於島以西公海上空。南韓軍方判定發射失敗，並批評北韓違反聯合國安理會決議，強調會維持堅定戰備態勢，應對北韓挑釁。

至於周二接獲北韓通知今日至下周四期間發射衛星的日本，在當地時間凌晨近4時，偵察到北韓可能發射了一枚彈道導彈，並指導彈飛越沖繩縣並落入太平洋，正收集相關信息和進行分析。

北韓在5月31日首次發射軍事偵察衛星失敗，火箭跌落黃海，北韓勞動黨指發射失敗是「最嚴重挫敗」。南韓撈起部份衛星殘骸檢驗，認為沒有軍事價值。



