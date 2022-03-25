朝鮮半島｜北韓證昨試射洲際導彈　習近平下午與尹錫悅通電話

尹錫悅發言人金恩慧表示，今年是韓中建交30周年，預料雙方將爭取為兩國關係發展，達成基本原則和共識，兩人亦會就北韓發射洲際導彈等朝鮮半島安全問題進行緊密溝通，穩控半島局勢。金恩慧又指，以往慣例，中方通常在一國領導人正式開啟任期後安排領導人之間的通話，因此今次雙方通話可謂破例之舉。

金正恩：試射顯示北韓部隊威力 尹錫悅：挑釁將一無所獲

北韓官方《朝中社》發布相片，指領袖金正恩周四(24日)到平壤國際機場，並發出親筆簽署命令，下令軍方試射火星-17型洲際彈道導彈。報道指當局考慮周邊國家安全採用了高角度發射方式，又指導彈最高飛行高度為6,248.5公里，飛行距離為1,090公里，在發射後約67分鐘，擊中在東海的預定目標。

金正恩表示，今次試射顯示了北韓戰略部隊的威力，亦是保障國家安全的寶貴勝利。他指國家已全面具備，不怕任何軍事威脅的強大軍事技術實力，會繼續為與美國的長期較量做好準備。他同時表示，軍方已做好遏制美國任何軍事企圖的準備，並警告任何試圖侵犯北韓的國家都將會付沉重代價。

尹錫悅在北韓發射洲際彈道導彈今日在社交網站發表有關帖文，嚴厲警告北韓，挑釁將一無所獲，並指南韓將透過建立更強而有力的安全態勢以維護自由與和平。