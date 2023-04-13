朝鮮半島｜北韓首次試射新型固體燃料洲際導彈 加大攔截難度

北韓今早向東部海域試射導彈，引發日本北海道當局一度發警報，呼籲居民躲避。南韓軍方稱，初步研判北韓似乎發射了新型、由固體燃料推動的中程或長程彈道導彈。若判斷屬實，這是北韓首次試射固體燃料洲際導彈，固體燃料推動有利縮短發射時間，令攔截變得困難。
南韓聯合參謀部稱，導彈於早上7時23分在首都平壤郊區發射，發射仰角比正常角度大，飛行約1,000公里後落入朝鮮半島東部海域。報道指，導彈飛行高度低於3,000公里，飛了超過30分鐘。若以30至45度正常仰角發射，導彈射程約為5,000公里，而洲際導彈的射程可達1萬公里以上。射程範圍3,000至5,500公里屬於中程導彈，5,500公里以上屬洲際導彈，所以該導彈被歸類為中程以上級別。
朝鮮半島｜固體燃料推進縮短發射時間
今次值得關注的是，北韓可能使用固體燃料發射導彈。固體燃料較液體燃料優勝的地方是可在生產過程注入燃料，並可在短時間內發射，這樣機動性較大和攔截較困難。北韓在今年2月8日的建軍75周年閱兵儀式上，曾展示新型固體燃料推進洲際導彈，若初步研判正確，今日會是首次試射該款導彈。南韓軍方亦指出，北韓今次使用的固體燃料火箭推進器，應該是去年12月西海衛星發射基地測試的固體燃料新型號。
南韓國防專家稱，今日試射飛行高度低於3,000公里，依照北韓的試射慣例，在初次試射飛行高度都較低，所以在可見將來會有另一次試射。專家又指，固體燃料導彈在推進階段飛行速度較快。另方面，南韓軍方不排隊是次試射可能是北韓為發射首枚軍事偵察衛星作測試。另有軍方人士向韓媒稱，周六是北韓建國領導人金日成冥壽，不排除北韓試射導彈是要彰顯其防衛能力及核武力量。