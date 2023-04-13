朝鮮半島｜北韓首次試射新型固體燃料洲際導彈 加大攔截難度

北韓今早向東部海域試射導彈，引發日本北海道當局一度發警報，呼籲居民躲避。南韓軍方稱，初步研判北韓似乎發射了新型、由固體燃料推動的中程或長程彈道導彈。若判斷屬實，這是北韓首次試射固體燃料洲際導彈，固體燃料推動有利縮短發射時間，令攔截變得困難。

南韓聯合參謀部稱，導彈於早上7時23分在首都平壤郊區發射，發射仰角比正常角度大，飛行約1,000公里後落入朝鮮半島東部海域。報道指，導彈飛行高度低於3,000公里，飛了超過30分鐘。若以30至45度正常仰角發射，導彈射程約為5,000公里，而洲際導彈的射程可達1萬公里以上。射程範圍3,000至5,500公里屬於中程導彈，5,500公里以上屬洲際導彈，所以該導彈被歸類為中程以上級別。