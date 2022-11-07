朝鮮半島｜北韓：美韓軍演公然挑釁　會組織軍事應對

北韓《朝中社》報道，北韓軍方上周三至周六，發射4枚戰術彈道導彈，模擬打擊敵人空軍基地，針對空中目標發射23枚地空導彈，並發射2枚戰略巡航導彈，聲稱落入南韓蔚山市附近水域。上星期四向東部海域發射5枚超大型火箭炮彈、各種戰術彈道導彈及46枚遠程火箭炮彈；上星期五動員500架各種戰鬥機，進行逾3小時空軍大規模全部作戰；上星期六模擬打擊敵人空軍基地，再次發射2枚戰術彈道導彈和2枚超大型火箭炮彈。一切應對軍事作戰成功達到預定目的。報道指各項作戰成功達到預定目的，軍隊高度的作戰執行能力得到圓滿評價。

北韓：敵人挑釁愈猖狂反制將愈嚴厲

報道引述北韓人民軍總參謀部指，美韓上周舉行的「警戒風暴」聯合軍演，實際上是故意加劇地區緊張局勢的公然挑釁行為，是直接對準北韓、侵略性質明顯的戰爭演習，企圖加劇地區緊張局勢，是不可忍受及不可原諒的行為。北韓人民軍的應對軍事作戰表明，敵人的挑釁性軍事妄動愈猖狂，朝方的反制就更堅定、愈嚴厲，將會以持續、堅決而壓倒性的實際軍事措施，應對敵人的種種反朝戰爭演習。

北韓人民軍已就美韓的挑釁實施了反制措施，展現了堅決徹底，應對嚴峻形勢的決心、北韓武裝力量自信和，以及報復意志必勝的信心，強調北韓今後亦會繼續採取各種壓倒性的軍事措施，以實際行動予以回應。