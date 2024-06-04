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國際
2024-06-04 13:57:48

朝鮮半島｜南韓中止《九一九軍事協議》　將恢復邊境軍事活動

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2018年9月19日，時任南韓總統文在寅訪問北韓，與北韓領袖金正恩簽署《平壤共同宣言》，附屬《九一九軍事協議》商定兩韓在海陸空全面停止一切敵對行為，並劃設緩衝區。(資料圖片)

2018年9月19日，時任南韓總統文在寅訪問北韓，與北韓領袖金正恩簽署《平壤共同宣言》，附屬《九一九軍事協議》商定兩韓在海陸空全面停止一切敵對行為，並劃設緩衝區。(資料圖片)

北韓持續向南韓境內散布大量掛有污穢物等垃圾氣球後，南韓總統辦公室國家安保室昨日（3日）表示，將決定全面中止兩韓《九一九軍事協議》，直至與北韓恢復互信。南韓政府今日(4日)舉行國務會議，表決通過中止《九一九軍事協議》全部效力的議案，即取消「停止敵對行為」的限制，將恢復在軍事分界線所有軍事活動，今後亦能夠重啟對北韓擴音喊話，應對挑釁行為。

南韓國防部宣布將在兩韓軍事分界線和西北邊境島嶼附近全面恢復邊境軍事活動，以便在保護人民生命財產安全時不再受限制。國防部指北韓上周四發射人造衛星失敗後，干擾南韓全球定位系統（GPS）、發射導彈和發放大量垃圾氣球，威脅人民安全及造成財產損失。如進一步挑釁，南韓軍方將基於韓美聯合防禦態勢嚴厲報復。 韓聯社引消息表示，為免造成軍事緊張，不會立即在邊境設置廣播喇叭，但會因應北韓行動作回應。

2018年9月19日，時任南韓總統文在寅訪問北韓，與北韓領袖金正恩簽署《平壤共同宣言》，附屬《九一九軍事協議》商定兩韓在海陸空全面停止一切敵對行為，並劃設緩衝區。

北韓去年11月發射軍事偵察衞星後，南韓同月宣布中止《九一九軍事協議》的對北韓偵察條款，並恢復在軍事分界線周邊地區對北韓進行的偵察和監視行動。北韓國防省隨即宣布即時不受協議約束，立即恢復協議下停止的一切軍事措施，並揚言一旦發生無法挽回衝突，責任將完全由南韓承擔。

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北韓表示，用逾3,500個各種氣球，向南韓邊境附近和首都圈地區空投了15噸垃圾。(AP) 北韓宣布停放「糞便氣球」，連日放逾3500氣球15噸垃圾。(AP) 北韓 北韓 北韓 北韓 北韓 北韓 北韓 北韓 北韓 北韓
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