朝鮮半島｜南韓情報機關：北韓成功發射偵察衛星有俄羅斯協助 明年隨時核試

國情院對國會情報委員會進行閉門報告，韓聯社引述議員會後轉述報道，俄羅斯總統普京與金正恩會談時，曾表明將支援火箭等發射體技術，目前研判是北韓將前兩次發射衛星失敗的數據提供給俄羅斯，再由俄羅斯分析提供改善方案。但是否有其他支援項目，國情院尚未確認到具體內容。

南韓情報機關國情院周四(23日)在國會發表報告指，北韓成功發射偵察衛星，極可能背後有俄羅斯協助；雖然尚未發現進行第7次核試跡象，但只要領袖金正恩一下令，隨時會進行。

此外，國情院表示，根據北韓第二次發射衛星落下的殘骸，當時搭載的衛星其實不具偵察衛星所需等級，而一般開發新型人造衛星至少需時3年，對於北韓聲稱可拍攝到關島的美國軍事基地仍存疑。

平壤：撕毀兩韓 軍事協議

至於北韓近期是否可能第7次核試，國情院指尚未發現跡象，但現在「只要最高領導人下令就能進行」。目前看來年底前進行機會不大，但明年隨時可能再核試。

另外，北韓宣布不再履行兩韓軍事協議，將於軍事分界線加強部署軍隊及武器。朝中社周四刊登國防省的聲明，指責南韓就北韓發射偵察衛星而暫停履行2018年簽訂《九一九軍事協議》的部分條文，令協議形同廢紙。北韓即時不再履行協議，立即恢復在分界線部署更多兵力及新型軍事裝備，警告若發生無可挽回的衝突，責任將完全由南韓承擔。