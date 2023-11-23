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國際
2023-11-23 16:40:55

朝鮮半島｜南韓情報機關：北韓成功發射偵察衛星有俄羅斯協助 明年隨時核試

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北韓周二成功發射軍事間諜衛星入預定軌道。(資料圖片)

北韓周二成功發射軍事間諜衛星入預定軌道。(資料圖片)

南韓情報機關國情院周四(23)在國會發表報告指，北韓成功發射偵察衛星，極可能背後有俄羅斯協助；雖然尚未發現進行第7次核試跡象，但只要領袖金正恩一下令，隨時會進行。

國情院對國會情報委員會進行閉門報告，韓聯社引述議員會後轉述報道，俄羅斯總統普京與金正恩會談時，曾表明將支援火箭等發射體技術，目前研判是北韓將前兩次發射衛星失敗的數據提供給俄羅斯，再由俄羅斯分析提供改善方案。但是否有其他支援項目，國情院尚未確認到具體內容。

此外，國情院表示，根據北韓第二次發射衛星落下的殘骸，當時搭載的衛星其實不具偵察衛星所需等級，而一般開發新型人造衛星至少需時3年，對於北韓聲稱可拍攝到關島的美國軍事基地仍存疑。

金正恩周二視察軍事間諜衛星發射，跟發射中心工作人員互動。(資料圖片) 金正恩周二視察軍事間諜衛星發射。(資料圖片) 北韓周二發射軍事間諜衛星入軌道。(資料圖片) 民眾到訪位於南韓玻州市的兩韓邊境地區。(資料圖片) 民眾到訪位於南韓玻州市的兩韓邊境地區，祈願兩韓和平的布條隨風飄揚。(資料圖片) 民眾到訪位於南韓玻州市的兩韓邊境地區，用望遠鏡眺望對面的北韓。(資料圖片) 金正恩周三視察平壤衛星發射控制中心。(資料圖片) 金正恩9月訪俄，由普京陪同參觀俄羅斯遠東地區的火箭發射場。(資料圖片) 金正恩9月訪俄，由普京陪同參觀俄羅斯遠東地區的火箭發射場。(資料圖片) 南韓國情院對國會情報委員會進行閉門報告。(美聯社)

平壤：撕毀兩韓軍事協議

至於北韓近期是否可能第7次核試，國情院指尚未發現跡象，但現在「只要最高領導人下令就能進行」。目前看來年底前進行機會不大，但明年隨時可能再核試。

另外，北韓宣布不再履行兩韓軍事協議，將於軍事分界線加強部署軍隊及武器。朝中社周四刊登國防省的聲明，指責南韓就北韓發射偵察衛星而暫停履行2018年簽訂《九一九軍事協議》的部分條文，令協議形同廢紙。北韓即時不再履行協議，立即恢復在分界線部署更多兵力及新型軍事裝備，警告若發生無可挽回的衝突，責任將完全由南韓承擔。

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南韓則指，北韓周三晚再向東部海域發射型號不明的彈道導彈，但疑似發射失敗，韓美情報部門正進一步分析。

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