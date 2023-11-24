朝鮮半島｜南韓拍攝到北韓火箭分離後爆炸　專家：防止西方國家打撈（有片）

北韓宣布成功試射一枚軍事偵察衛星，並指最高領導人金正恩觀摩了這次試射，並向參與發射準備工作的官員、科學家和技術人員表示祝賀。有報道指，北韓日前發射偵察衛星期間，有南韓天文望遠鏡拍攝到火箭其中一節在分離後爆炸。

《路透社》（Reuters）報道，南韓延世大學一支用於觀察流星的望遠鏡，拍攝到運載北韓偵察衛星「萬里鏡-1號」的火箭穿過天空，其中一節與主體分離後，爆發出閃光和碎片雲。延世大學一名教授指，事件看來是人為引爆所致。