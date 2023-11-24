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國際
2023-11-24 16:15:00

朝鮮半島｜南韓拍攝到北韓火箭分離後爆炸　專家：防止西方國家打撈（有片）

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南韓拍攝到北韓火箭分離後爆炸，專家：防止西方國家打撈。（資料圖片）

南韓拍攝到北韓火箭分離後爆炸，專家：防止西方國家打撈。（資料圖片）

北韓宣布成功試射一枚軍事偵察衛星，並指最高領導人金正恩觀摩了這次試射，並向參與發射準備工作的官員、科學家和技術人員表示祝賀。有報道指，北韓日前發射偵察衛星期間，有南韓天文望遠鏡拍攝到火箭其中一節在分離後爆炸。

《路透社》（Reuters）報道，南韓延世大學一支用於觀察流星的望遠鏡，拍攝到運載北韓偵察衛星「萬里鏡-1號」的火箭穿過天空，其中一節與主體分離後，爆發出閃光和碎片雲。延世大學一名教授指，事件看來是人為引爆所致。

《路透社》報道。 其中一節與主體分離後，爆發出閃光和碎片雲。（Ｘ）

專家：北韓8月曾指火箭使用了自毀裝置

北韓於5月首次發射的火箭墜入朝鮮半島和中國之間的海域後，韓國和美國海軍回收了火箭的部分部件，包括其衛星有效載荷，他們稱其「不適合軍事用途」。荷蘭代爾夫特理工大學衛星專家Marco Langbroek表示，回收火箭的部分零件可以提供有關其能力和組件的寶貴情報，韓國指責俄羅斯為北韓的最新發射提供技術援助。他說，雖然無法確定今次的爆炸故意還是意外，但北韓表示，在8月的最後一次發射中，它使用了自毀裝置，以防止西方國家打撈。南韓國家情報人員周四（23日）向國會匯報事件，有議員引述內容指，當局相信北韓因獲得俄羅斯的協助，令今次發射取得成功，軍方正在尋找並打撈火箭殘骸。

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