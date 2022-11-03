朝鮮半島｜南韓指北韓發射至少3枚導彈　日本一度籲民眾避難(有片)

南韓指北韓今早再向東部海域發射至少3枚導彈。北韓先後向東部海域發射一枚疑似洲際彈道導彈，以及兩枚疑似短程彈道導彈。日本首相岸田文雄譴責，北韓連日發射導彈是不可接受。日本政府一度透過緊急廣播系統，表示一枚導彈飛越日本上空，呼籲宮城縣、山形縣和新潟縣的居民留在室內避難，其後澄清第一枚導彈未有飛越日本，而是在日本海上空從雷達上消失，正調查原因。

南韓聯合參謀本部表示，探測到北韓在早上7時40分左右，從平壤發射疑似洲際彈道導彈，大約一小時後從平安南道發射兩枚懷疑短程彈道導彈。北韓先後向東部海域發射1枚疑似洲際彈道導彈，以及2枚疑似短程彈道導彈，正與美軍一同收集和分析詳細信息。

岸田文雄：北韓連日發射導彈是不可接受

日本政府一度透過緊急廣播系統，表示一枚導彈飛越日本上空，呼籲宮城縣、山形縣和新潟縣的居民留在室內避難。網上片段顯示，當局警報響起，並發出廣播呼籲民眾避難。東京電力位於新潟縣的核電站所有反應堆一度暫停運作，經安全檢查，確認無異常情況後重啟。防衛大臣濱田靖一後來確認，第一枚導彈未有飛越日本，而是在日本海上空從雷達上消失，正調查原因。首相岸田文雄指，北韓過去幾日不斷發射導彈是不可接受。

北韓在昨日於一日內，發射至少25枚導彈及過百枚炮彈，聲言是反制美韓軍演，南韓軍方亦發射空對地導彈和制導炸彈，進行反制。

