朝鮮半島｜南韓空投北韓零食藥物衞生巾等　金與正怒罵：忍耐是有極限

北韓領導人金正恩的胞妹金與正於周日(17日)就韓國向北韓空投宣傳單及物資的行為表示強烈不滿，不但大罵南韓為「雜種狗崽子」，並出揚言對方將為此付出代價。根據公開圖片顯示，南韓被指所投下的「垃圾」，包括有宣傳單張、未開封的零食、藥物及女性用品等。
金與正透過官方朝中社發表聲明，指16日南韓在國境附近及更深入的地區空投各種政治宣傳傳單及物品，狠批這些「韓國的垃圾」完全無視北韓多次警告，對北韓領土造成污染。金與正強烈譴責南韓的行為「卑劣且下賤的挑釁行為」，她形容南韓這些行為等於在「清潔的家園」中散佈「連狗都不願咬的汙穢之物」，讓神聖的北韓領土遭到污染，需要投入大量人力來清除這些廢物，並強調北韓將會堅決回應。金與正強調「忍耐是有極限的」，對於這些「最為可恨的雜種狗崽子」，北韓人民的憤怒已經達到頂點，揚言南韓「必須付出代價」。
南韓空投物資包括零食、藥物、衞生巾及營養補充劑
北韓方面公開的照片顯示，地面以及樹木和電線上掛滿被指南韓透過氣球空投的物資，其中包括印有各種口號的紙製傳單，以及未開封的零食、朱古力、藥物、女性用品衞生巾及兒童營養補充劑等。
外國報道提到，北韓自2024年5月至10月進行多達30次的「垃圾氣球」行動。10月時，北韓指南韓軍方的無人機曾侵入平壤並散發傳單，並威脅將使用無人機進行相同的反制行動；北韓近期亦在邊境地區進行一系列全球定位系統(GPS)信號干擾行動，但南韓軍方表示，北韓的GPS干擾對軍事裝備和行動的影響有限，但可能對民間船隻及飛機的航行安全造成影響。