朝鮮半島｜南韓：北韓疑射最先進洲際導彈「火星18」

北韓相隔10小時兩射導彈，分別於周日晚和周一早上，周一早上發射的導彈疑似是最先進的洲際導彈「火星18」。今次是北韓今年內第五度試射洲際導彈，次數創了單年紀錄。分析認為，美韓日前召開核咨商小組會議商定將於明年8月的聯合軍演中，舉行應對北韓核導彈威脅的核作戰演習後，北韓新一輪試射是武力示威，或意在彰顯可打擊美國本土的洲際彈道導彈力量。

朝鮮半島｜北韓今年5度射洲際導彈 南韓聯合參謀本部表示，北韓周一上午8時24分左右從平壤一帶向東海發射1枚疑似洲際彈道導彈。導彈以高仰角度發射，飛行約1,000公里後落入東海。北韓今年2月和3月分別試射火星15和火星17型洲際導彈，並於4月試射使用固體燃料的火星18型洲際導彈，亦於7月12日再試射。根據導彈飛行時間、 發射高度和射程均與7月試射的火星18相似，因此推斷北韓今次再次試射火星18可能性較大。暫時未清楚今次試射是否使用固體燃料。