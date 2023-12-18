朝鮮半島｜南韓：北韓疑射最先進洲際導彈「火星18」

北韓相隔10小時兩射導彈，分別於周日晚和周一早上，周一早上發射的導彈疑似是最先進的洲際導彈「火星18」。今次是北韓今年內第五度試射洲際導彈，次數創了單年紀錄。分析認為，美韓日前召開核咨商小組會議商定將於明年8月的聯合軍演中，舉行應對北韓核導彈威脅的核作戰演習後，北韓新一輪試射是武力示威，或意在彰顯可打擊美國本土的洲際彈道導彈力量。
朝鮮半島｜北韓今年5度射洲際導彈
南韓聯合參謀本部表示，北韓周一上午8時24分左右從平壤一帶向東海發射1枚疑似洲際彈道導彈。導彈以高仰角度發射，飛行約1,000公里後落入東海。北韓今年2月和3月分別試射火星15和火星17型洲際導彈，並於4月試射使用固體燃料的火星18型洲際導彈，亦於7月12日再試射。根據導彈飛行時間、 發射高度和射程均與7月試射的火星18相似，因此推斷北韓今次再次試射火星18可能性較大。暫時未清楚今次試射是否使用固體燃料。
聯合參謀本部強烈譴責稱，北韓發射洲際導彈是對朝鮮半島乃至國際社會和平與穩定構成嚴重威脅的挑釁行為，違反聯合國安理會決議。決議禁止北韓使用彈道導彈技術，聯合參謀本部敦促北韓立即停止魯莽的挑釁舉動。北韓在周日晚10時38分試射了一枚短程導彈，飛行約570公里後落入東海。美國國務院發言人譴責北韓兩度發射導彈，敦促北韓恢復對話，並重申美國與南韓和日本的堅穩防衛同盟關係。