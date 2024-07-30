朝鮮半島｜南韓：金正恩正培訓女兒金主愛成為接班人

南韓國家情報院發表報告表示，北韓最高領袖金正恩的女兒金主愛，被朝方暗示為當前最有力的接班人，正接受相關培訓。國情院分析指，朝方就人民的反應調整有關金主愛的宣傳力度和頻率。報告又指，金正恩健康狀況可能更不理想，正向海外尋求其他藥物。

南韓國會情報委員會議員轉述國情院報告內容。就北韓對金主愛的稱呼方式、參與活動類型及頻率等資訊，判斷她正在接受接班人訓練。報告指出，金主愛過去陪同父親出席的活動約六成為軍事相關，其餘有一小部分是經濟活動。北韓官媒也改以「嚮導」稱呼金主愛，有「在革命鬥爭中照亮前路」的意思，只會用於形容領導人或繼任人，顯示她的接班地位更穩固，但尚未完全被確定，金正恩其他子女仍有可能會成為接班人選，北韓至今未公開金正恩究竟有多少子女。