朝鮮半島｜回應北韓兵帶槍站崗　聯合國軍准在板門店恢復武裝

隨著朝鮮半島局勢升溫，北韓官兵11月底起在兩韓邊界「板門店共同警備區」(JSA)值勤時開始攜帶手槍，打破共同警備區非武裝共識；南韓媒體指出，為應對北韓的武裝舉動，同樣駐守板門店、支援南韓的聯合國軍也開始恢復武裝狀態。

南韓《韓聯社》報道，北韓11月21日發射偵察衛星，引發南韓與美、日等國警戒，南韓政府11月22日宣布中止2018年簽訂的《九一九韓朝軍事協議》部分條款，包括在非軍事區設禁飛區等。隨後，北韓則宣佈全面解除協議並恢復各項軍事舉措，從11月24日起修復先前拆除的11個前線哨所，並部署兵力和重裝武器，在JSA執勤的官兵也開始攜帶手槍。