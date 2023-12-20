朝鮮半島｜回應北韓兵帶槍站崗　聯合國軍准在板門店恢復武裝

隨著朝鮮半島局勢升溫，北韓官兵11月底起在兩韓邊界「板門店共同警備區」(JSA)值勤時開始攜帶手槍，打破共同警備區非武裝共識；南韓媒體指出，為應對北韓的武裝舉動，同樣駐守板門店、支援南韓的聯合國軍也開始恢復武裝狀態。
南韓《韓聯社》報道，北韓11月21日發射偵察衛星，引發南韓與美、日等國警戒，南韓政府11月22日宣布中止2018年簽訂的《九一九韓朝軍事協議》部分條款，包括在非軍事區設禁飛區等。隨後，北韓則宣佈全面解除協議並恢復各項軍事舉措，從11月24日起修復先前拆除的11個前線哨所，並部署兵力和重裝武器，在JSA執勤的官兵也開始攜帶手槍。
聯合國軍：賦予JSA警衛人員重新武裝許可
聯合國軍(UN Command)司令部周二(19日)發表聲明，指考慮到北韓目前的武裝狀態，司令部賦予共同警備區警衛人員重新武裝的許可權和資格，以保障普通民眾和軍人的安全。聲明又指，司令部慎重考慮後做出了上述決定，已向南北韓雙方傳達，根據先前共識解除共同警備區武裝更有助於朝鮮半島和平與穩定的立場，同時向北韓相關人士說明，共同警備區依舊將是對話、落實韓戰《停戰協定》的場合。
聯合國軍是韓戰爆發後，由美國主導支援南韓政府的多國聯合部隊，1950年7月7日依據聯合國安理會84號決議成立，由美國、英國等16國的軍隊組成。1975年，聯合國大會通過第3390號決議，籲解散聯合國軍，但至今未簽署和平協定，聯合國軍司令部仍存續。1978年韓美聯合軍司令部成立後，聯合國軍總司令職務由韓美聯合軍司令部司令兼任。