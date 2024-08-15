朝鮮半島｜尹錫悅提出兩韓新統一方向　設工作小組緩和局勢

南韓總統尹錫悅在周四（15日）出席南韓的「光復節」活動發表講話，提出兩韓統一的藍圖。當中包括建立兩韓的工作對話小組，緩和兩韓的緊張局勢及恢復經濟合作，同時表示只要北韓向「無核化」踏出一步，將會開始與對方展開經濟及政治合作。
尹錫悅在今日出席光復節79周年的紀念活動及演說，「光復節」是韓國在二次大戰結束後，脫離日本統治的紀念日。尹錫悅表示，已準備好當北韓為無核化踏出一步，就會開始兩韓的經濟及政治合作。尹錫悅在演說提出與北韓統一的新藍圖，並準備重啟與北韓的對話。尹錫悅表示，會成立一個兩韓工作小組，將會協助緩和兩國的緊張局勢以及處理有關經濟合作的議題，還有為分隔兩韓的家庭團聚等。
北韓研究學者：只表面看來很好
尹錫悅指：「對話及合作可以為兩韓關係帶來實質的進展。」在演說中他又提出在國際會議上討論北韓的人權狀況，以及資助有關議題的國際宣傳，還有支持團體擴大讓北韓吸收外來資訊的渠道。他指：「如果更多北韓人認同自由統一是唯一提升他們生活質素的方向，以及相信大韓民國會擁抱他們。那他們將成為基於自由統一的強大友好力量。」
不過首爾的北韓大學院校長梁茂進接受路透社訪問就表示：「這些計劃表面看來很好。不過從平壤角度，這些只是可能推翻政權的計劃。」兩韓的關係近年處於低點，在今年初北韓更將南韓定義為獨立的敵對國家，並指出南韓是主要的敵人以及兩韓統一已是不可能。另外在今日的演說亦提及與日本的關係，當中包括尹錫悅委任一名親日本的前教授管理南韓的國家獨立博物館，引來反對派議員的批評。