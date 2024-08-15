朝鮮半島｜尹錫悅提出兩韓新統一方向　設工作小組緩和局勢

南韓總統尹錫悅在周四（15日）出席南韓的「光復節」活動發表講話，提出兩韓統一的藍圖。當中包括建立兩韓的工作對話小組，緩和兩韓的緊張局勢及恢復經濟合作，同時表示只要北韓向「無核化」踏出一步，將會開始與對方展開經濟及政治合作。

尹錫悅在今日出席光復節79周年的紀念活動及演說，「光復節」是韓國在二次大戰結束後，脫離日本統治的紀念日。尹錫悅表示，已準備好當北韓為無核化踏出一步，就會開始兩韓的經濟及政治合作。尹錫悅在演說提出與北韓統一的新藍圖，並準備重啟與北韓的對話。尹錫悅表示，會成立一個兩韓工作小組，將會協助緩和兩國的緊張局勢以及處理有關經濟合作的議題，還有為分隔兩韓的家庭團聚等。