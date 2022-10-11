朝鮮半島｜尹錫悅：北韓發展核武毫無好處　金正恩為大型溫室農場剪綵

北韓因應美日韓聯合軍演，近日舉行連串導彈測試，並模擬用核武器打擊南韓。南韓總統尹錫悅回應指，北韓發展核武，不但威脅南韓，亦危及全球，毫無好處。另外，北韓星期一慶祝勞動黨成立77周年，首都平壤有煙花匯演；最高領袖金正恩昨日出席大規模蔬菜生產基地「連浦溫室農場」的竣工典禮。

尹錫悅說，北韓核威脅日益嚴重，南韓將在韓美同盟及美日韓三邊安全合作的基礎上，做好準備和應對，呼籲民眾不用擔心，又認為政府政策仍有效推動北韓實現無核化。 美國國務院譴責北韓持續試射導彈，為國際社會帶來不穩，亦不接受北韓以美日韓軍演為理由，合理化導彈測試。

金正恩讚賞短期內建成自動化高標準農場

官方《朝中社》公布，最高領袖金正恩昨日出席大規模蔬菜生產基地「連浦溫室農場」的竣工典禮。 報道指，「連浦溫室農場」是自動化、現代化高標準農場，亦是今年黨和國家最重大建設政策任務，只用了230多天就建成。

金正恩形容在短時間內建成如此大規模的農場，是「奇跡中的奇跡」，只有北韓人民軍才能創造。他指示，擴大蔬菜品種和有效利用溫室面積等，進一步提高生產和經營管理科學化水平，並要在其他地區建設類似的大規模溫室農場，實現蔬菜生產現代化、集約化、工業化，不間斷地供應新鮮蔬菜。



