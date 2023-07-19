朝鮮半島｜據指被捕美軍遊覽期間狂笑後直闖北韓　白宮：將查明事件

一名美軍在兩韓邊境板門店，未經授權越過軍事分界線進入北韓，被北韓拘捕，是近5年來再有美國公民被北韓拘留。美國白宮表示，總統拜登已聽取官員簡報，華府將查明事件，國防部並已與北韓人民軍聯繫。

《美國哥倫比亞廣播公司》(CBS)外電引述美國官員指，涉事的是23歲的美軍陸軍二等兵Travis King，早前因涉嫌襲擊被拘留在南韓的監獄，近日獲釋，面臨軍方紀律處分，原本被押送到機場返回得州布利斯堡，但他並無上機，反而去到兩韓邊境參加聯合國組織的導賞團。

美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)相信這名美軍可能被北韓拘留，會密切監察情況及調查，並已將事件通知涉事美軍的家人。美國白宮發言人尚皮埃爾(Karine Jean-Pierre)表示，總統拜登已聽取官員簡報，華府將查明事件，國防部並已與北韓人民軍聯繫。