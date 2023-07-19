朝鮮半島｜據指被捕美軍遊覽期間狂笑後直闖北韓　白宮：將查明事件

一名美軍在兩韓邊境板門店，未經授權越過軍事分界線進入北韓，被北韓拘捕，是近5年來再有美國公民被北韓拘留。美國白宮表示，總統拜登已聽取官員簡報，華府將查明事件，國防部並已與北韓人民軍聯繫。
《美國哥倫比亞廣播公司》(CBS)外電引述美國官員指，涉事的是23歲的美軍陸軍二等兵Travis King，早前因涉嫌襲擊被拘留在南韓的監獄，近日獲釋，面臨軍方紀律處分，原本被押送到機場返回得州布利斯堡，但他並無上機，反而去到兩韓邊境參加聯合國組織的導賞團。
美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)相信這名美軍可能被北韓拘留，會密切監察情況及調查，並已將事件通知涉事美軍的家人。美國白宮發言人尚皮埃爾(Karine Jean-Pierre)表示，總統拜登已聽取官員簡報，華府將查明事件，國防部並已與北韓人民軍聯繫。
目擊者：當時現場看不到北韓士兵
報道引述目擊者者表示，事發當時，眾人才剛參觀完板門店一處建物，只見同團一名男子突然發出「哈哈哈」大笑的聲音，在建物之間跑來跑去，當時現場看不到北韓士兵，現場南韓軍方人員最初一頭霧水，幾秒鐘內才反應過來，目擊者起初以為是甚麼無聊的玩笑，但那男子一直沒回來，才知道這不是玩笑。目擊者又指，男子越過兩韓邊界之後，整個觀光團迅速被送返附近的「自由之家」，每個人都錄了口供，然後搭乘巴士離去。
過去曾有多名美國公民被北韓拘留。其中在2016年初，美國大學生瓦姆比爾跟團到北韓旅遊，準備出境時被指在飯店偷取政治宣傳標語，被判勞教15年，他之後因嚴重神經創傷陷入昏迷，被囚18個月後在2017年6月獲釋，送返美國6日後死亡。