朝鮮半島｜日本接獲北韓通知　周三至周五再發射衞星

日本海上保安廳表示，北韓已通知日本，計劃周三（22日）至周五（24日）期間，向黃海、東海和菲律賓呂宋島以東海域方向，發射人造衞星，外界相信是再發射軍事偵察衛星「萬里鏡1號」。日本強烈要求北韓取消發射衞星。南韓敦促平壤立刻停止相關活動。

日本首相岸田文雄強烈要求北韓取消發射衞星，要求有關部門和機構，收集和分析北韓發射衞星的信息，並適時向公眾公布，並表示會與美國、南韓等國家合作應對。日本海上保安廳指出，北韓發射衞星涉及的海域並非日本專屬經濟區，但日方已發出航行警告，呼籲在相關海域的船隻提防墜落物體。日方預計如果北韓發射衛星，約10分鐘就可能飛越沖繩縣上空。