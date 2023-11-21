朝鮮半島｜日本接獲北韓通知　周三至周五再發射衞星

日本海上保安廳表示，北韓已通知日本，計劃周三（22日）至周五（24日）期間，向黃海、東海和菲律賓呂宋島以東海域方向，發射人造衞星，外界相信是再發射軍事偵察衛星「萬里鏡1號」。日本強烈要求北韓取消發射衞星。南韓敦促平壤立刻停止相關活動。
日本首相岸田文雄強烈要求北韓取消發射衞星，要求有關部門和機構，收集和分析北韓發射衞星的信息，並適時向公眾公布，並表示會與美國、南韓等國家合作應對。日本海上保安廳指出，北韓發射衞星涉及的海域並非日本專屬經濟區，但日方已發出航行警告，呼籲在相關海域的船隻提防墜落物體。日方預計如果北韓發射衛星，約10分鐘就可能飛越沖繩縣上空。
南韓軍方亦就北韓準備發射軍事偵察衞星發出嚴正警告，敦促平壤立刻停止相關活動，否則南韓軍方會採取必要措施回應。南韓海洋部門向船隻發布航行警告。南韓國防部長申源湜日前警告，北韓最快一周內，最遲本月底之前發射軍事偵察衛星，相信北韓在俄羅斯協助下，基本解決發動機存在的問題。
美軍航母抵達釜山
北韓在5月和8月先後嘗試將軍事偵察衞星送入軌道，但都以失敗告終。這次將是北韓今年第3次嘗試，亦是領袖金正恩9月訪問俄羅斯，並參觀俄羅斯最現代化的航太發射中心後的首次發射，當時俄羅斯總統普京曾承諾，協助北韓建造衞星。
美國核動力航母「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）上午駛入釜山基地，加強美韓聯合防禦態勢，應對北韓核威脅。美國國務院對北韓計劃發射衛星表示憂慮，同時關注北韓可能獲俄羅斯轉移技術，做法違反聯合國安理會決議，強調會密切關注情況，與盟友聯合行動。