朝鮮半島｜「糞便氣球」飄送南韓　金與正：屬人民言論自由

南韓從星期二(28日)晚開始，發現大量裝有垃圾或糞便的氣球從北韓飄入南韓境內，全國至今發現逾260個「氣球」。嚴正敦促北韓立刻停止反人倫的低級行為。北韓領導人金正恩胞妹金與正證實，北韓朝南韓空飄氣球，並嘲笑南韓是「自由民主主義鬼怪」，保證還有更多氣球「十倍奉還」

南韓當局表示，南韓各地包括江原、京畿、慶尚、全羅、忠清等已發現逾260個來自北韓的氣球，氣球長3至4米，下方懸掛塑膠袋，內有各種污穢物和垃圾。而捆綁氣球和塑膠袋的繩上就有計時器和引爆裝置，若干時間便會引爆氣球。軍方通過監視並在發現氣球落地後展開清理工作。南韓批評北韓的行為公然違反國際法，並對南韓民眾安全構成嚴重威脅，嚴正敦促北韓立刻停止反人倫的低級行為。