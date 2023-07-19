朝鮮半島｜美國人屢進北韓結局如何？ 大學生瓦姆比爾昏迷送回美國最轟動

美國23歲士兵特拉維斯·金(Travis King)因襲擊在南韓被拘留近兩個月，本月10日獲釋並於周一送回德州布利斯堡美軍基地，他將接受美軍紀律聆訊及逐出軍隊。特拉維斯·金被押送到機場出境海關，但他在登機前卻逃離機場，然後於周二參加旅行團遊覽板門店並越境走入北韓，相信已遭扣留。過去最少13名美國人基於好奇或傳教等原因走進北韓，最終遭扣留，另有一名駐韓美軍變節到北韓。 他們結局如何？大部分在高層外交斡旋下重獲自由，2人獲釋不久後死亡。最轟動莫過於大學生瓦姆比爾，參加旅行團到北韓，變成遭扣留被判勞改，最後昏迷送回美國，卻救不回來，終年22歲。

美兵闖北韓｜對上一次美國人被扣留發生在2018年 對上一位被北韓扣押的美國人是Bruce Byron Lowrance，他2018年10月從由中國邊境進入北韓被捕，約一個月後被驅逐出境。北韓官媒稱，他承認受到美國中情局(CIA)操控。Lowrance能夠閃電獲釋，因為時任美國總統特朗普與北韓領導人金正恩2018年6月舉行「普金會」，兩國領導人首次會晤，當時美朝互動氣氛良好。 美兵闖北韓｜大學生瓦姆比爾疑獄中受虐昏迷 大學生瓦姆比爾(Otto Warmbier)2015到北韓旅遊，被指盜取酒店內的宣傳標語，遭控告從事反北韓敵對活動。他2016年被判勞改15年。特朗普政府斡旋下於2017年獲釋，但運回國時竟已陷昏迷，家人指他昏迷了17個月。瓦姆比爾在獲釋同年離世，終年22歲。

美兵闖北韓｜美朝關係升溫 蓬佩奧訪平壤3人獲釋 2018年美朝關係因「普金會」升溫，蓬佩奧訪北韓會晤金正恩，2015年被捕及判勞改10年的美籍韓裔傳教士Kim Dong-chul，以及兩名在外國資助的平壤科技大學教書、2017年被捕的兩名教師獲釋。 美兵闖北韓｜2美國記者中朝接壤邊境被捕 美國傳媒Current TV兩名記者Euna Lee和Laura Ling於2009年在北韓接壤中國地區，採訪人口販賣新聞時被捕，遭北韓指控懷「敵對」意圖非法進入北韓，被判勞改12年。美國前總統克林頓2009年8月赴平壤助兩人回國。另外，美籍韓裔傳教士Kenneth Bae在北韓囚禁2年後，於2014年獲釋回國，他原被判勞改15年。

美兵闖北韓｜24歲加州青年Matthew Todd Miller被指在機場撕毀旅遊簽證，遭北韓拘捕。(美聯社)

美兵闖北韓｜24歲青年被控企圖入獄調查北韓人權狀況 24歲加州青年Matthew Todd Miller與Bae同時間獲釋，他以旅遊簽證進入北韓，被指非法進入北韓從事間諜活動。法院指他2014年4月入境時，在機場撕毀旅遊簽證，並承認想體會北韓監獄生活，以秘密調查北韓人權狀況。他被判勞改6年。