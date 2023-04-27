朝鮮半島｜美核導彈潛艇將停靠南韓　逾40年來首次

正在美國國事訪問的南韓總統尹錫悅與美國總統拜登發表《華盛頓宣言》，闡述兩國針對北韓加強延伸威懾的方案，包括美國計劃派核導彈潛艇停靠南韓，將是超過40年來首次。拜登重申，美國不會在朝鮮半島部署核武，但警告北韓如果發動核攻擊，將招致滅亡。
拜登及尹錫悅在白宮舉行了80分鐘會談後，舉行聯合記者會發表《華盛頓宣言》，明確闡述一系列加強美國對南韓延伸威攝的方案，包括美國將派核導彈潛艇停靠南韓。拜登指，美國絕不容忍北韓對美國、美國盟友或夥伴發動核武攻擊，警告北韓如果這樣做，將面臨政權滅亡的後果。他又強調韓美軍事合作關係是穩如泰山的同盟關係。
韓美將共享韓核威脅信息
尹錫悅表示，韓美商定在北韓進行核攻擊時，兩國總統隨即進行協商溝通，並承諾以此動用，包括美國核武器在內的所有同盟軍力，迅速採取壓倒性和決定性應對措施。他指，韓美首腦會談將成為推動韓美同盟作為全球同盟全新邁步的歷史里程碑，兩國為啟動新的延伸威懾系統，會設立「核諮商小組」，共享應對北韓核威脅的信息，共同規劃並落實把南韓常規戰鬥力和美國核戰力結合的共同作戰方案。他強調，韓美並非指望基於其他人大發慈悲的假和平，而是能通過壓倒性的力量優勢，實現真正和平。