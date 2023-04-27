朝鮮半島｜美核導彈潛艇將停靠南韓　逾40年來首次

正在美國國事訪問的南韓總統尹錫悅與美國總統拜登發表《華盛頓宣言》，闡述兩國針對北韓加強延伸威懾的方案，包括美國計劃派核導彈潛艇停靠南韓，將是超過40年來首次。拜登重申，美國不會在朝鮮半島部署核武，但警告北韓如果發動核攻擊，將招致滅亡。

拜登及尹錫悅在白宮舉行了80分鐘會談後，舉行聯合記者會發表《華盛頓宣言》，明確闡述一系列加強美國對南韓延伸威攝的方案，包括美國將派核導彈潛艇停靠南韓。拜登指，美國絕不容忍北韓對美國、美國盟友或夥伴發動核武攻擊，警告北韓如果這樣做，將面臨政權滅亡的後果。他又強調韓美軍事合作關係是穩如泰山的同盟關係。