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國際
2024-02-07 14:06:09

朝鮮半島｜脫北者訪談報告：北韓人生存環境愈加艱困 對金正恩政權反感日增

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平壤民眾向已故領導人金日成、金正日像鞠躬致意。(資料圖片)

平壤民眾向已故領導人金日成、金正日像鞠躬致意。(資料圖片)

南韓統一部周二(6)首次公開2013年以來對6,000多名脫北者的面談及分析報告，指出北韓人在金正恩統治下的生存環境比之前更為艱困，對世襲統治的反感度日增。

南韓統一部發表的「北韓經濟、社會實況認知報告」，分析201322年間，對6,351名脫北者的一對一面談調查結果。這些資料原本被南韓政府視為三級機密，但為促進外界對北韓更正確的認識與分析，便決定公開。

這報告將接受訪談的脫北者按照脫北年度、地區、性別及年齡等分類，從2000年前脫北，以及之後每5年為一單位分析，觀察近年北韓人認知的變化。對此，統一部官員指出，脫北者數量相較北韓全體人口相當少，學者與研究單位已盡力做到相對客觀，且具可信度的分析。

國營公司營運日差

報告指出，金正恩政權埋首開發核武，礦工業、農業等國營事業營運狀況愈來愈壞，37.6%脫北者所知的國營企業實際營運時間不到6小時，配給制在1990年代「苦難的行軍」崩潰後幾乎未恢復，201620年間逃到南韓的脫北者中，多達72.2%表示從未領過配給。

曾在國營事業工作的脫北者實際領到生活費的比例也有下降趨勢，在2000年以前脫北的受訪者，33.5%表示未收到官方發給的生活費及糧食配給，201620年間脫北的受訪者則有50.3%未收到，較早年明顯增加。

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配給制「消失」

值得注意的是，在配給制崩潰後，一天能正常吃上三餐的脫北者，從2000年前的32.5%大增至201620年間的91.9%，但主要是倚賴市場機制取得糧食，平均67.6%受訪者表示是藉由市場取得米和粟米，而到了201620年間，比例更增至71.2%

國家配給制崩潰後，市場經濟已在北韓社會普及，93.6%受訪者認為「要做生意才能賺到錢」。許多國營企業及商店實際上已轉為民營，綜合201620年間來自各地區的脫北者的訪談內容，在地國營商店約有47.9%實際上為私人經營，國營餐廳則有57.5%為私營。

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平壤民眾在廣場消閒。(資料圖片) 平壤一幢摩天大樓。(資料圖片) 平壤民眾參與金日成冥壽慶祝活動。(資料圖片) 平壤民眾參與2023除夕倒數與迎接新年活動。(資料圖片) 平壤民眾參與2023除夕倒數與迎接新年活動。(資料圖片) 平壤民眾參與2023除夕倒數與迎接新年活動。(資料圖片) 平壤民眾參與2023除夕倒數與迎接新年活動。(資料圖片) 平壤民眾參與2023除夕倒數與迎接新年活動。(資料圖片) 平壤民眾參與2023除夕倒數與迎接新年活動。(資料圖片) 平壤民眾參與2023除夕倒數與迎接新年活動。(資料圖片) 平壤民眾參與2023除夕倒數與迎接新年活動。(資料圖片) 平壤民眾參與2023除夕倒數與迎接新年活動。(資料圖片)

市場經濟下的「金主」與「權力」

在市場經濟下，掌握資金的「金主」，利用黨、軍部權力累積財富的少數人成為新興資產階層。93.1%受訪者認為貧富懸殊愈來愈大，資源主要集中在權力人士及平壤市民手上，行賄狀況也較金正恩掌權之前倍增。

無法得到政府資源及援助的北韓人民，對金氏政權的崇拜日漸減少，在2000年前脫北的受訪者中，仍有57.3%認為應維持白頭山血統統治，但201620年間只剩下29.4%仍存有這種思想。反對金氏政權延續的比例從22.7%增至53.9%

金正恩加強監控人民

在此狀況下，金正恩政權對人民管制與監視等愈發強化，愈9成受訪者表示學校內最受重視的科目是金日成、金正日革命歷史，逾半數稱曾在居住地遭監視，或住宅被搜索。

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南韓統一部官員表示，20212022年北韓邊境因新冠疫情封鎖，期間脫北受訪人數僅7例，樣本數過少而未納入分析，這次報告也因此未能反映疫情後變化。隨著北韓邊境解封，南韓當局未來將致力於掌握有意義的統計數據，並加強了解外國視聽產品對北韓社會的影響。

北韓人多了看外國影劇

在上述訪談結果中，看過外國影片的脫北受訪者比例，從2000年以前的8.4%增至201620年的83.3%。其中最多為中國電影、戲劇，佔71.8%，南韓電影及戲劇等則佔23.1%

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