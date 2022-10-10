朝鮮半島｜金正恩指導北韓戰術核武運用部隊發射訓練

北韓官方《朝中社》報道，北韓戰術核武運用部隊在上月25日至昨日進行軍事訓練，時間上與美韓聯合海上軍演期間重疊，進行7次發射訓練，領袖金正恩在現場指導。聯合國安理會專家報告指，北韓正處於準備進行核武器試驗的最後階段。
報道指，金正恩對上月25日至10月9日進行的演習進行「現場指導」，北韓軍方還舉行一系列實彈演習，包括9日針對其敵人主要港口的「超大口徑飛彈發射演習」，並動員遠程火砲和航空部隊，報道亦提到，軍隊進行兩次模擬搭載戰術核彈頭的彈道導彈發射訓練，目標包括南韓作戰地區內所有機場，以及敵人主要港口。報道說，7次發射訓練充分顯示北韓核戰鬥武裝力量，完全可以在需要的時間、需要的場所，按需要打擊消滅所需要的物件的實戰能力。 金正恩批評美國和南韓加劇緊張局勢，一邊施加軍事威脅，一邊繼續奢談對話和協商，北韓沒甚麼也無必要與敵人談判。美韓不負責任的行動，只會引發北韓軍隊的更強大反應，實戰訓練證明北韓核防禦態勢，是對敵人的明確的警告。他強調，將嚴密注視敵人的軍事動向，有必要時就採取相應的軍事反制措施。
安理會報告：北韓處於準備核試最後階段
聯合國安理會周六(8日)一份專家報告指出「北韓正處於準備進行核武器試驗的最後階段，包括挖掘地下隧道和測試觸發裝置」，該文件表示專家觀察到北韓於3月開始在豐溪里核試驗場的3號隧道入口處重新挖掘，更重建2018年5月拆除的支架，報告分析認為「豐溪里核試驗場的工作為進一步進行核試驗以發展核武器鋪平道路，如果真的進行核實驗，將是北韓的第7次核試驗」。