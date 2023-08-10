朝鮮半島｜金正恩撤換參謀部長　呼籲軍隊做好戰爭準備

北韓官媒朝中社報道，該國的總參謀部長朴壽日已被撤職，並由李永吉代替。報道又指，在北韓的中央軍方委員會周三（9日）的會議，亦確定有其他軍方高層被撤換，不過報道沒有公開更多的內容。朴壽日在今年的年初才接任總參謀部長的位置，在位僅8個月就被換人。

北韓傳媒的報道，國家領導人金正恩要求軍隊要為戰爭做好準備。同時金正恩亦撤換了原本的參謀部長朴壽日，並由前參謀部長的李永吉復位。

專家指變動未必屬懲處

南韓梨花女子大學教授李雷夫（Leif Eric-Easley）就表示，新參謀部長的李永吉過去一直是北韓軍隊中的精英份子，不過在7年前曾有傳被人處決。而首爾的一個智庫就指出，相信金正恩的人事調動可能有多項的因素，有關的決定不一定具懲罰性。而李雷夫亦指，金正恩的行動可能只是想避免有軍方人員擁有太多權力及影響。

在朝中社的報道中，主要提到有關近期朝鮮半島的政治及軍事形勢。報道雖然沒有明確指出南韓及美國，但報道指會議上分析了「讓朝鮮半島形勢惡化的罪魁禍首」以及有關的軍事行動。報道指出，會議的最主要議題是「做好全面戰爭準備」。報道指，在朝鮮半島局勢惡化之下，北韓軍隊需要更積極、主動及壓倒性的意志，做好完善戰爭準備。

北韓近期有多項軍事動作，包括威脅要擊落北韓的偵察機以及對美國核動力潛艇停泊南韓港口而作出報復行動。另外，報道又指在周三的會議，金正恩簽署了新的軍演命令。