朝鮮半島｜金正恩表明提高前線部隊作戰能力　分析：料部署短程導彈

北韓最高領導人金正恩昨日主持勞動黨中央軍委擴大會議第二日會議，表明為提高前線部隊作戰能力採取重要軍事措施的見解和決心，有分析認為，北韓軍隊將在最前線部隊部署搭載小型核彈頭的新型戰術制導武器和短程導彈。
北韓官方《朝中社》報道，金正恩強調有關工作的重要性，並闡明了在付諸實施的原則、任務和途徑。會議重新確定貫徹落實軍隊建設路線和戰略方針的各部門任務，補充確定前線部隊的作戰任務，並討論修改作戰計劃和改編重要軍事組織編制的問題。
報道又指，指勞動黨在會議上討論了補充前線部隊的作戰任務、修訂作戰計劃、改編重要軍事組織等議題，金正恩強調盡力提高前線部隊作戰能力的重要性。
外界認為北韓已準備核試已幾個星期
南韓傳媒指，《朝中社》的報道雖未提及詳情，但分析認為，北韓軍隊將在最前線部隊部署搭載小型核彈頭的新型戰術制導武器和短程導彈，並修改相關作戰計劃。
北韓4月曾在金正恩的參觀下發射新型戰術制導武器等可攜帶核彈頭的短程導彈。當時北韓傳媒曾暗示，有關該短程彈道導彈能搭載戰術核武，今後將在前沿陣地廣泛部署。外界認為北韓已準備核試已幾個星期，時間由金正恩決定，但北韓可能考慮到中國的政治日程及北韓自身的新冠疫情發展，推遲進行新一輪核試。