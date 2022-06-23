朝鮮半島｜金正恩表明提高前線部隊作戰能力　分析：料部署短程導彈

北韓最高領導人金正恩昨日主持勞動黨中央軍委擴大會議第二日會議，表明為提高前線部隊作戰能力採取重要軍事措施的見解和決心，有分析認為，北韓軍隊將在最前線部隊部署搭載小型核彈頭的新型戰術制導武器和短程導彈。

北韓官方《朝中社》報道，金正恩強調有關工作的重要性，並闡明了在付諸實施的原則、任務和途徑。會議重新確定貫徹落實軍隊建設路線和戰略方針的各部門任務，補充確定前線部隊的作戰任務，並討論修改作戰計劃和改編重要軍事組織編制的問題。

報道又指，指勞動黨在會議上討論了補充前線部隊的作戰任務、修訂作戰計劃、改編重要軍事組織等議題，金正恩強調盡力提高前線部隊作戰能力的重要性。