朝鮮半島｜金正恩被爆有長子 為何兒子至今仍未曝光？ 女兒金主愛會否接班？

北韓領袖金正恩近期常由女兒金主愛陪同出席公開活動，讓外界猜測金主愛可能是接班人。英國《每日郵報》報道，南韓國家情報院退休官員崔秀容(Choe Su-yong，音譯)引述北韓消息人士指，除了女兒金主愛，金正恩還有一名長子，但因他其貌不揚，所以金正恩不讓他公開露面。

為何金正恩要「收埋」兒子 ？

崔秀容形容，金正恩的兒子面色蒼白、瘦弱，一點也不像曾祖父金日成。若想成為北韓領袖接班人，就必須有像「國父」金日成那樣健碩魁梧的身材。

《每日郵報》指，金正恩「蒼白瘦弱」兒子的長相雖未曝光，但憑金正恩年輕時的照片可以想像他或許跟父親相似，因為金正恩年輕時都很瘦。「北韓領導力觀察」創辦人馬登(Michael Madden)表示，「早年金正恩在接班之前，其實很瘦，但為了展現權威，只能增磅讓自己更像金日成」。報道也指出，身材瘦削及樸素會讓北韓民眾勾起1990年代大饑荒時的悲慘回憶，所以北韓人較喜歡豐滿身形。