朝鮮半島｜金正恩限制人民為子女取名　不准改名為「統一」「團結」等

據南韓《韓聯社》、《朝鮮日報》等媒體報道，南韓中央政府統一部上周四表示，自金正恩2023年宣布與南韓的敵對關係後，北韓透過對南韓機構的編制修改、刪改了各種網站內容，禁止可聯想到南北韓關係與統一路線的用語、清除朝鮮半島一體的形象雕塑等措施，要抹除北韓人民心中對於南北韓統一、歸屬等「同族」的觀念。

北韓宣傳媒體已刪「 為實現國家統一而奮鬥」內容

統一部指出，目前北韓已經銷毀了存放在海外大使館內一切與「統一」有關的書籍。外交部網站上「北韓是三面環海的海洋國家」的「地理」部分也被刪除。此外，在北韓宣傳媒體《我的國家》（내나라）的主頁上，在「社會主義憲法」的條目，其中憲法提到「按照獨立、和平統一和民族大團結的原則，為實現國家統一而奮鬥」的內容也已經被刪除，點擊該條目沒有任何反應。