朝鮮半島｜金正恩限制人民為子女取名　不准改名為「統一」「團結」等

朝鮮半島局勢近日再度升溫，北韓頻密發射飛彈之外，並放出包含15噸垃圾「糞便氣球」以報復南韓民間團體發放宣傳氣球等。北韓最高領導人金正恩於2023年底正式宣布視南韓為「第一大敵對國」，徹底放棄南北韓統一。南韓統一部指出，近日平壤當局更頒布新法，禁止北韓人民將孩子取名為「統一」(통일)、「團結」(하나)、「韓國」(한국)等具有南北韓統一意象的名字。
據南韓《韓聯社》、《朝鮮日報》等媒體報道，南韓中央政府統一部上周四表示，自金正恩2023年宣布與南韓的敵對關係後，北韓透過對南韓機構的編制修改、刪改了各種網站內容，禁止可聯想到南北韓關係與統一路線的用語、清除朝鮮半島一體的形象雕塑等措施，要抹除北韓人民心中對於南北韓統一、歸屬等「同族」的觀念。
北韓宣傳媒體已刪「為實現國家統一而奮鬥」內容
統一部指出，目前北韓已經銷毀了存放在海外大使館內一切與「統一」有關的書籍。外交部網站上「北韓是三面環海的海洋國家」的「地理」部分也被刪除。此外，在北韓宣傳媒體《我的國家》（내나라）的主頁上，在「社會主義憲法」的條目，其中憲法提到「按照獨立、和平統一和民族大團結的原則，為實現國家統一而奮鬥」的內容也已經被刪除，點擊該條目沒有任何反應。