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國際
2024-05-30 18:25:00

朝鮮半島｜金與正稱「糞便氣球」屬人民言論自由　日本駐南韓使館都「中招」（更新）

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「糞便氣球」飄送南韓，金與正：屬人民言論自由。(資料圖片)

「糞便氣球」飄送南韓，金與正：屬人民言論自由。(資料圖片)

【18:25更新】日本媒體報道，日本駐首爾大使館方面亦在今日證實，大使館所在的大樓天台，於周二亦發現有關的「糞便氣球」。

南韓從星期二（28晚開始，發現大量裝有垃圾或糞便的氣球從北韓飄入南韓境內，全國至今發現逾260個「氣球」。嚴正敦促北韓立刻停止反人倫的低級行為。北韓領導人金正恩胞妹金與正證實，北韓朝南韓空飄氣球，並嘲笑南韓是「自由民主主義鬼怪」，保證還有更多氣球「十倍奉還」。

南韓當局表示，南韓各地包括江原、京畿、慶尚、全羅、忠清等已發現逾260個來自北韓的氣球，氣球長34米，下方懸掛塑膠袋，內有各種污穢物和垃圾。而捆綁氣球和塑膠袋的繩上就有計時器和引爆裝置，若干時間便會引爆氣球。軍方通過監視並在發現氣球落地後展開清理工作。南韓批評北韓的行為公然違反國際法，並對南韓民眾安全構成嚴重威脅，嚴正敦促北韓立刻停止反人倫的低級行為。

金與正：未來將以數十倍「奉還」南韓所散佈穢物。(網上圖片)

金與正：未來將以數十倍「奉還」南韓所散佈穢物。(網上圖片)

金與正：未來將以數十倍「奉還」南韓所散佈穢物

金與正昨晚發聲明證實北韓朝南韓飄送氣球事件，表示對南韓空飄氣球屬於人民的「言論自由」，她並譏諷「管制空飄行為有局限，希望南韓政府能夠諒解」。她指，南韓團體企圖傳播誹謗北韓思想和制度的政治煽動傳單，嚴重愚弄北韓人民，理應遭到報應。她又指，這是向高喊言論自由的「自由民主主義鬼怪們」發送的禮物，並揚言未來北韓將以數十倍「奉還」南韓所散佈的穢物。

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